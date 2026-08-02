En raison de chantiers en Allemagne, certaines liaisons sont supprimées ou détournées. Les voyageurs à destination d'Amsterdam sont particulièrement touchés... ils doivent changer de train au milieu de la nuit.

Attention, les trains de nuit sont perturbés par des travaux en Allemagne

Attention, les trains de nuit sont perturbés par des travaux en Allemagne

Lino Schaeren

Les voyageurs de nuit vers l’Allemagne ou les Pays-Bas devront prendre leur mal en patience au mois d’août. Entre liaisons supprimées et départs déplacés dans d’autres gares, les perturbations s’annoncent importantes. Elles sont notamment dues à un vaste chantier de la Deutsche Bahn sur la ligne de la vallée du Rhin, entre Fribourg-en-Brisgau et Offenbourg.

Les passagers à destination d’Amsterdam sont les plus touchés. Durant six nuits au total, du 7 au 10 août puis du 14 au 17 août, la liaison nocturne directe au départ de Zurich HB, tout comme le trajet retour, est tout simplement supprimée. Un coup dur pour les nombreux voyageurs qui avaient réservé leur couchette ou leur wagon-lit des mois à l’avance.

Correspondance à Francfort

Les passagers ne pourront donc pas passer la nuit en couchette comme prévu. Ils devront quitter Zurich à 21h59 à bord d’un Intercity classique. Le réveil s’annonce brutal: à 3h18 du matin, un changement sera obligatoire à Francfort-sur-le-Main. De là, un train de substitution prendra le relais vers Amsterdam, uniquement composé de voitures à places assises.

Le trajet retour ne sera guère plus confortable: départ d’Amsterdam à 21h01, puis correspondance forcée à Francfort à 2h56 du matin. Face à cette situation, les CFF laissent le choix aux voyageurs: accepter d’effectuer le trajet sur un siège, ou renoncer à leur départ. Un remboursement est garanti dans les deux cas.

Les perturbations touchent aussi les autres trajets nocturnes. Durant ces six nuits, les trains reliant Zurich à Hambourg, Berlin et Prague ne s’arrêteront pas à Bâle. Les passagers rhénans devront donc rejoindre Zurich pour embarquer. Leur billet d’origine restera toutefois valable.

Les trains de nuit ne sont pas les seuls concernés: la journée aussi, d'importantes perturbations sont à prévoir. Du 3 au 16 août, entre six et douze liaisons ICE quotidiennes entre la Suisse et l’Allemagne seront partiellement supprimées.

60 minutes de trajet en plus

Les perturbations seront encore plus importantes les week-ends des 8-9 et 15-16 août. Tous les trains ICE au départ de Bâle vers l’Allemagne seront supprimés. Le trajet jusqu’à Fribourg-en-Brisgau sera encore possible, mais la suite du trajet devra se faire en bus de remplacement jusqu’à Offenbourg. De quoi rallonger le temps de parcours jusqu’à une heure.

La communication des changements complique encore la situation. Certains clients reçoivent des messages contradictoires, tandis que les modifications tardent parfois à apparaître sur les horaires en ligne. Les CFF évoquent des retards dans la transmission des données en provenance d’Allemagne et recommandent vivement aux voyageurs de vérifier leur correspondance dans l’application juste avant le départ.

Cet été, les voyageurs devront donc redoubler de vigilance. Faute de quoi des vacances censées être paisibles pourraient vite tourner au parcours du combattant, et une nuit prévue en couchette se transformer en long trajet assis. Voire sur le banc d'une gare allemande.