Tous les recours épuisés
Jair Bolsonaro devra bel et bien purger sa peine de 27 ans de prison

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a épuisé tous les recours possibles contre sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, selon un document publié mardi par la Cour suprême, et devra donc purger sa peine.
Publié: 19:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Jair Bolsonaro a été condamné pour tentative de coup d'Etat.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'ex-président du Brésil, Jair Bolsonaro, n'a plus d'autres options que de purger sa peine de 27 ans de prison. Il a épuisé tous les recours possibles contre sa condamnation pour tentative de coup d'Etat, selon un document publié mardi par la Cour suprême. 

Bolsonaro, 70 ans, était assigné à résidence depuis début août mais a été placé en détention provisoire samedi pour «risque élevé de fuite», sur décision du tribunal.

Exécution imminente

En septembre, la Cour suprême l'a déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après la victoire de son rival de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d'octobre 2022.

Son appel a été rejeté formellement à la mi-novembre. Avec la publication mardi par la Cour suprême du document certifiant qu'aucun autre recours n'est possible, l'ordre d'exécution de la peine pourrait être émis de façon imminente par le juge chargé du dossier, Alexandre de Moraes.

Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné que l'ancien président purge sa peine dans un complexe de la police de Brasilia, où il se trouve en détention préventive depuis samedi.

Selon le juge Moraes, Bolsonaro a tenté samedi peu après minuit de brûler son bracelet électronique dans l'espoir de s'échapper à la faveur d'une manifestation prévue par ses partisans près de son domicile dans la capitale. La défense de l'ancien chef d'Etat a invoqué un «état de confusion mentale» dû à la prise de médicaments.

