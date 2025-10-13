07:17 heures

Les premiers otages libérés!

Un premier groupe de sept otages a été libéré par le Hamas et remis à la Croix-Rouge, rapportent lundi plusieurs médias israéliens, dont le quotidien Haaretz. L'armée israélienne a confirmé l'information.

Treize autres otages devraient être libérés plus tard dans la journée. La branche armée du Hamas a publié un peu plus tôt les noms des 20 otages israéliens vivants retenus à Gaza dont la libération est attendue dans la journée.

Ces 7 hommes ont été libérés.

La nouvelle de la première libération de ces personnes a suscité la liesse sur la place en Israël.

Photo: AFP

Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité" - dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.

Source: ATS