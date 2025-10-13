Les 13 derniers otages encore en vie ont été remis à la Croix-Rouge
Selon un journaliste cité sur X, les treize derniers otages encore vivants ont désormais été remis au Comité international de la Croix-Rouge.
Les premiers otages libérés!
Un premier groupe de sept otages a été libéré par le Hamas et remis à la Croix-Rouge, rapportent lundi plusieurs médias israéliens, dont le quotidien Haaretz. L'armée israélienne a confirmé l'information.
Treize autres otages devraient être libérés plus tard dans la journée. La branche armée du Hamas a publié un peu plus tôt les noms des 20 otages israéliens vivants retenus à Gaza dont la libération est attendue dans la journée.
La nouvelle de la première libération de ces personnes a suscité la liesse sur la place en Israël.
Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité" - dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.
Source: ATS
Premières images des otages libérés
Quelques heures à peine après la libération des sept premiers otages, les premières photos ont commencé à circuler. On y voit notamment les anciens captifs Alon Ohel et Gali Berman.
Une famille parle enfin avec un otage
Des vidéos diffusées sur X montrent la mère et la compagne de Matan Zangauker en train de lui parler au téléphone pour la première fois. Pour les otages, il s’agirait du tout premier contact avec leurs proches depuis deux ans de captivité, au cours desquels ils avaient été totalement coupés du monde extérieur.
Ces images, largement diffusées par le Hamas, servent à des fins de propagande: le mouvement islamiste cherche à s’y présenter sous un jour «humain». Sur certaines séquences, on aperçoit d’ailleurs des membres du Hamas en arrière-plan.
Le groupe avait déjà été accusé, lors de précédentes libérations d’otages, d’instrumentaliser ces moments à des fins médiatiques. C’est pourquoi les libérations prévues aujourd’hui doivent se dérouler sans cérémonie publique ni présence de journalistes.
«Vous rentrez à la maison – vous rentrez tous à la maison», a lancé en larmes Einav Zangauker, la mère de Matan, citée par le «Times of Israel». «La guerre est finie.»
Matan Zangauker fait partie des treize otages dont la libération est encore attendue dans le sud de la bande de Gaza.
La libération des 13 derniers otages encore en vie est sur le point de commencer
Dans le sud de la bande de Gaza, les treize derniers otages encore vivants devraient être libérés sous peu, rapporte la chaîne arabe Al-Arabi. Cette opération marquerait la fin de la captivité de tous les otages détenus par le Hamas.
Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour les récupérer après la libération d'un premier groupe de sept captifs.
Donald Trump est arrivé en Israël
Donald Trump a atterri à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv et est descendu de l’Air Force One. Avant son arrivée, le président américain a suivi en direct depuis l’avion la libération des premiers otages.
Sur le tarmac, Benjamin Netanyahu l’a accueilli en personne sur le tapis rouge.
Les prisonniers palestiniens sont placés dans des bus
C’est désormais à Israël de tenir sa part de l’accord. Selon le «Times of Israel», 1966 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont été placés dans des bus.
Parmi eux figurent 250 détenus qualifiés de terroristes, incarcérés à la prison d’Ofer, en Cisjordanie, et qui ne seront libérés qu’après la remise des otages israéliens par le Hamas à Gaza. D’après des médias arabes, des équipes du Croissant-Rouge palestinien sont entrées dans l’établissement pour transférer un détenu malade, dont la libération est prévue pour aujourd’hui.
Les 1718 autres prisonniers, arrêtés dans le cadre de la guerre à Gaza, doivent être libérés du centre de détention de Ketziot, dans le sud d'Israël. Ils seront reconduits vers la bande de Gaza, probablement à l'hôpital Nasser, où, selon des images de Reuters, des membres armés de la branche militaire du Hamas se trouvent aux côtés d’un nombre croissant de civils déplacés.
La Croix-Rouge participe également au rapatriement des dépouilles
Sept otages ont déjà été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et treize autres devraient suivre. «Le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération en plusieurs étapes pour faciliter la libération et le transfert d’otages et de détenus dans le cadre d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas», a indiqué l’organisation.
Le CICR sera également impliqué dans le rapatriement des dépouilles des otages décédés. «Le CICR facilitera aussi la restitution des corps afin que les familles puissent enterrer leurs proches dans la dignité», a-t-il précisé.
L’organisation rappelle son rôle strictement neutre de médiateur, sans participation aux négociations sur la libération des otages. Elle souligne que la responsabilité d’assurer la sécurité et le respect des personnes concernées incombe aux parties elles-mêmes. Par respect pour les victimes et leurs proches, le CICR ne publiera ni photos des personnes libérées ni vidéos des transferts.
La Croix-Rouge en route vers un point convenu dans le nord de la bande de Gaza
Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont en route lundi matin vers un point convenu du nord de la bande de Gaza pour y récupérer des otages devant être libérés par le Hamas, selon l'armée israélienne.
«La Croix-Rouge est en route vers un point de rencontre dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde», écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué, précisant être prête «à accueillir d'autres otages devant être remis à la Croix-Rouge ultérieurement».
A Tel-Aviv, la place des Otages retient son souffle avant des libérations
Alors que le jour se lève sur Tel-Aviv, des dizaines de personnes se pressent vers la place des Otages où les premières images de libération des personnes encore retenues dans la bande de Gaza doivent être diffusées sur écran géant.
Beaucoup se prennent dans les bras, et déjà l'émotion est palpable. Certains sont venus avec des portraits des otages qui doivent être libérés dans la matinée, d'autres des drapeaux israéliens. Noga, qui arbore un autocollant «dernier jour» dit à l'AFP ressentir une sorte d'«euphorie».
Emotion et tristesse
Depuis l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle 251 personnes ont été enlevées par le Hamas et ses alliés, cette jeune femme portait chaque jour sur elle une vignette comptant les jours de leur captivité. «Je suis entre l'émotion et la tristesse pour ceux qui ne reviendront pas», précise-t-elle.
Certaines personnes sont là depuis des heures, ne voulant pas rater ces libérations tant attendues et dont l'heure exacte reste inconnue. Dimanche, plusieurs médias israéliens avaient annoncé qu'elles pourraient survenir dans la nuit.
Le Forum des familles, la principale organisation de proches de captifs, avait d'ailleurs organisé sur place une «nuit jaune», de la couleur du ruban associé aux otages en Israël, et qui a envahi l'espace public israélien, des ronds-points aux poignées de portes de voitures ou aux guidons de poussettes.
Source: AFP
La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée
Les derniers otages israéliens détenus en vie dans la bande de Gaza doivent être libérés lundi, première étape-clé du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
«Dans le cadre de l'accord [de cessez-le-feu et] pour l'échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers sionistes vivants suivants», indique un communiqué du groupe armé en publiant la liste des noms de vingt otages qui étaient jusque-là présumés vivants (sur un total de 48 otages qui étaient captifs à Gaza).
Source: AFP
Trump dit que la guerre à Gaza est «terminée»
Donald Trump a déclaré dimanche que la guerre à Gaza était «terminée», à bord de l'avion présidentiel en partance pour Israël et l'Egypte, où il est attendu lundi au «Sommet pour la paix» à Gaza.
«La guerre est terminée. D'accord? Vous comprenez ça?», a dit le président américain aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.
Source: AFP