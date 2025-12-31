DE
FR

Un mort et 40 blessés
Deux trains touristiques font une grave collision frontale au Machu Picchu

Un accident ferroviaire mortel a eu lieu mardi près du Machu Picchu, au Pérou, tuant un conducteur et blessant 40 passagers, selon le parquet régional de Cusco.
Publié: 03:00 heures
Deux trains de tourisme sont entrés en collision sur le rail qui mène à la citadelle du Machu Picchu. Un conducteur est décédé.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une collision frontale entre deux trains de tourisme menant à la célèbre citadelle du Machu Picchu, dans le sud-est du Pérou, a tué au moins une personne et en a blessé 40 autres mardi, ont indiqué les autorités.

La victime était le conducteur de l'un des deux trains, a précisé le parquet régional de Cusco. La nationalité des blessés n'est pour l'heure pas connue. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.

Des touristes allongés au sol

Pour accéder à la célèbre cité inca, les visiteurs prennent d'abord un train, puis un bus. L'accident s'est produit à 13h20 locales (18h20 GMT), sur la voie ferrée à sens unique reliant la localité d'Ollantaytambo au Machu Picchu, dans la région andine de Cuzco.

La société Ferrocarril Transandino, concessionnaire de la voie ferrée, a indiqué que «deux trains des opérateurs Inca Rail et PeruRail sont entrés en collision, causant des dommages humains et matériels». Des vidéos envoyées par des passagers au média RPP montrent des touristes allongés au bord de la voie et des locomotives endommagées par le choc.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus