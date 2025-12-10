La reprise des affrontements à la frontière thaïlando-cambodgienne a forcé plus de 100'000 Cambodgiens et plus de 400'000 Thaïlandais à quitter leurs foyers. Des dizaines de milliers de familles ont été évacuées vers des abris dans plusieurs provinces.

Plus de 100'000 Cambodgiens fuient les nouveaux affrontements avec la Thaïlande

Plus de 100'000 Cambodgiens fuient les nouveaux affrontements avec la Thaïlande

AFP Agence France-Presse

Plus de 100'000 Cambodgiens ont été évacués des régions frontalières de la Thaïlande depuis la reprise des affrontements dimanche entre les deux voisins d'Asie du Sud-Est, a annoncé mercredi le ministère cambodgien de la Défense. «Au total, 20'105 familles, soit 101'229 personnes, ont été évacuées vers des abris et chez des proches dans cinq provinces», a déclaré la porte-parole du ministère, Maly Socheata.

De l'autre côté de la frontière, plus de 400'000 Thaïlandais ont été évacués des régions frontalières du Cambodge depuis la reprise des affrontements, a annoncé mercredi le gouvernement thaïlandais. «Plus de 400'000 personnes ont été déplacées vers des abris», a déclaré lors d'un point-presse le porte-parole du ministère, Surasant Kongsiri, après un premier bilan du gouvernement thaïlandais faisant état de 180'000 personnes déplacées.