La dissolution lancée par Phumtham Wechayachai doit encore être validée. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a lancé une procédure de dissolution du Parlement, a annoncé mercredi son parti, après que la principale formation d'opposition a soutenu un candidat rival au poste de Premier ministre.

Cette décision due à la difficulté à former un gouvernement pourrait entraîner des élections dans les prochains mois dans ce pays d'Asie du Sud-Est touché par une crise politique après la récente destitution de sa Première ministre. Phumtham Wechayachai «a soumis un décret de dissolution de la Chambre», a annoncé à l'AFP Sorawong Thienthong, le secrétaire général du parti Pheu Thai.

Une Première ministre destituée

L'ex-Première ministre Paetongtarn Shinawatra, fille du magnat et lui-même ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, a été destituée la semaine dernière par la Cour constitutionnelle. Elle avait été suspendue de ses fonctions en juillet après avoir été accusée de ne pas avoir suffisamment défendu la Thaïlande lors d'un appel téléphonique enregistré à son insu avec l'ex-dirigeant cambodgien Hun Sen, en plein conflit frontalier entre les deux pays.

Son parti, le Pheu Thai, qui assure depuis l'intérim, cherchait le soutien du Parti du peuple, dans l'opposition, pour appuyer son candidat au poste de Premier ministre. Mais cette formation a annoncé mercredi soutenir le magnat conservateur Anutin Charnvirakul, chef du parti Bhumjaithai, pour devenir le prochain Premier ministre du pays.

Le roi doit valider

Selon la Constitution thaïlandaise, la dissolution doit encore être validée par le roi. Si tel est le cas, une élection devra être organisée entre 45 et 60 jours plus tard. «Une élection pourrait être la meilleure solution pour le pays car il est presque impossible de former un gouvernement normal dans ces conditions», a expliqué à l'AFP Titipol Phakdeewanich, chercheur en sciences politiques de l'université Ubon Ratchathani.

Le Parti du peuple a déclaré que son soutien à Anutin était subordonné à la dissolution de la Chambre et à la tenue de nouvelles élections dans un délai de quatre mois. «Ce sont toujours les mêmes luttes pour le pouvoir et on ne voit pas de changement dans nos vies», s'indigne Kanjana Sangkasupan, 23 ans, coiffeuse à Bangkok. «En tant que jeune, je veux un autre type de politique», ajoute-t-elle.

Neuf personnes éligibles

Créé par Thaksin Shinawatra, le Pheu Thai s'oppose depuis 20 ans à l'élite pro-monarchie et pro-militaire du royaume. Mais son influence s'affaiblit et il a des difficultés à maintenir sa position, selon les analystes.

Fort de 143 sièges au Parlement, le Parti du peuple est de son côté la première formation d'opposition. Il soutient désormais le milliardaire Anutin Charnvirakul, ancien allié du Pheu Thai qu'il a abandonné en juin en raison de sa gestion du conflit frontalier avec le Cambodge, contribuant à son déclin.

Héritier d'une fortune dans le génie civil, Anutin avait siégé au gouvernement depuis 2019 comme vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre de la Santé. En 2022, il a dépénalisé le cannabis. Responsable de la réponse au Covid-19, il avait dû présenter ses excuses après avoir accusé les Occidentaux de propager le virus dans ce royaume très dépendant du tourisme.

Selon la Constitution thaïlandaise, seuls les candidats nommés pour le poste de Premier ministre à l'issue des dernières élections législatives de 2023 sont éligibles au poste. Sur les neufs personnes initialement proposées, quatre sont inéligibles, laissant cinq candidats potentiels.