«Un danger extraordinaire» menace la péninsule ibérique

Le sud de l'Espagne et le Portugal sont en alerte avant l'arrivée mercredi de la dépression Leonardo. Des pluies torrentielles et des chutes de neige pourraient causer des inondations et des dégâts majeurs.

ATS Agence télégraphique suisse

Une partie du sud de l'Espagne et plusieurs régions du Portugal sont en état d'alerte à la veille de fortes précipitations attendues à partir de mercredi sur la péninsule ibérique. Les autorités craignent d'importants dégâts.

En Espagne, l'Aemet, l'agence météorologique nationale, a d'ores et déjà émis une «alerte rouge» pour mercredi dans les zones de Cadix et de Ronda, deux villes de la région d'Andalousie (sud), mettant en garde contre «un danger extraordinaire» et de «possibles inondations et crues» à cause de la dépression Leonardo.

Face à ce nouvel épisode pluvieux, le président de la région, Juan Manuel Moreno, a exhorté la population à «la prudence maximale» et «au bon sens». Les écoles seront par ailleurs fermées dans toute la région, l'exception de la province d'Almería, dans l'extrémité orientale de l'Andalousie. En Espagne, un pays très décentralisé, les régions sont compétentes pour gérer les situations d'urgence, y compris liées au climat.

En octobre 2024, des inondations catastrophiques avaient fait plus de 230 morts, principalement dans la région de Valence, dans l'est, bouleversant l'ensemble des Espagnols. Une personne était également morte en Andalousie.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique, enchaînant depuis plusieurs années des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents.

Chutes de neige prévues au Portugal

Au Portugal, l'agence météorologique nationale a placé mardi sous alerte orange l'ensemble du littoral en raison d'une «forte agitation maritime», en plus de certaines régions du nord et du centre, en prévision d'importantes chutes de neige.

Les effets de la dépression Leonardo se feront sentir à partir de la fin de journée, jusqu'à samedi, «avec des précipitations persistantes, et parfois fortes, des chutes de neige, des vents forts et une forte agitation maritime», a précisé l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).

Le Portugal a été frappé ces dernières semaines par plusieurs tempêtes successives. La dépression Kristin a été la plus dévastatrice, avec des vents très violents qui ont fait la semaine dernière cinq morts et environ 400 blessés, ainsi que de très nombreux dégâts matériels, en particulier dans la région de Leiria (centre).

Depuis le passage de la tempête, trois autres personnes ont péri après avoir chuté au cours de travaux de réparation de toitures et une quatrième personne est morte intoxiquée par les fumées d'un générateur.

Le Premier ministre Luis Montenegro, dont le gouvernement a approuvé dimanche un plan d'aide à la reconstruction de 2,5 milliards d'euros, a fait mardi un nouveau déplacement dans la zone la plus touchée, où quelque 93'000 foyers et environ 10'000 sites industriels sont toujours privés d'électricité.