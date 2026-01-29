La tempête Kristin a frappé le Portugal, causant cinq morts et laissant 450'000 foyers sans électricité. Les rafales de vent atteignant 178 km/h ont provoqué des dégâts importants.

AFP Agence France-Presse

La tempête Kristin, qui a frappé le Portugal dans la nuit de mardi à mercredi, a fait au moins cinq morts, et 450'000 clients étaient toujours sans électricité jeudi matin, selon un nouveau bilan des autorités portugaises. Ce nouveau bilan humain a été confirmé à l'AFP par un porte-parole de l'Autorité nationale de la protection civile (ANPEC). La cinquième victime, dont le décès a été annoncé jeudi, est un homme de 34 ans, mort dans la municipalité de Marinha Grande (centre) «à la suite des intempéries», selon la protection civile, qui n'a pas donné plus de détails.

Parmi les autres décès enregistrés, certaines personnes ont été tuées par la chute d'arbres et de structures métalliques, tandis qu'une autre a été retrouvée en arrêt cardiaque dans un chantier de construction. «Près de 450'000 clients» étaient par ailleurs toujours sans électricité en début de matinée, surtout dans le centre du pays, selon E-redes, l'opérateur du réseau de distribution d'électricité.

La majorité des foyers et institutions touchées se trouvent dans le district de Leiria (centre), où la tempête a provoqué d'importants dégâts sur le réseau, provoquant notamment la chute de poteaux et de lignes à haute tension, ralentissant les réparations, selon les médias locaux.

Des écoles fermées

La circulation ferroviaire restait suspendue sur plusieurs lignes, dont l'axe entre Lisbonne et Porto (nord) pour les trains longue distance, en raison des perturbations causées par les intempéries, selon un communiqué des chemin de fer portugais (CP) qui a suspendu la vente de billets pour ces trains.

Plusieurs écoles du centre du pays restaient fermées pour des raisons de sécurité, a expliqué la municipalité de Castelo Branco. Les pompiers de Leiria ont effectué jeudi matin plusieurs dizaines d'interventions «liées à des petites inondations» et à «des dégâts sur les toitures d'habitation», provoqué par la tempête, a précisé à l'agence Lusa le commandant régional adjoint Ricardo Costa. «Les habitants demandent de l'aide, car il continue de pleuvoir, même si ce n'est pas une pluie très forte, mais cela cause de nombreux dégâts dans les habitations», a-t-il ajouté.

Le passage de la tempête Kristin a été marqué par de fortes averses et des rafales de vent, ayant atteint des pics de 178 km/h, et causé de nombreux dégâts. Le gouvernement portugais a dans un communiqué décrit cette tempête comme «un évènement climatique extrême, qui a provoqué des dégâts significatifs sur plusieurs parties du territoire».