«Evènement climatique extrême»
La tempête Kristin fait au moins quatre morts au Portugal

La tempête Kristin a frappé le Portugal dans la nuit du 27 au 28 janvier, causant au moins quatre morts et des dégâts majeurs dans la région de Lisbonne et le centre du pays, selon les autorités.
Publié: il y a 42 minutes
Une passante affronte des rafales de vent dans le centre-ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne, le 28 janvier 2026.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La tempête Kristin qui a balayé le Portugal dans la nuit de mardi à mercredi a fait au moins quatre morts dans la région de Lisbonne et le centre du pays, selon un nouveau bilan des services de secours. Parmi les premières victimes figure une personne tuée à Vila Franca de Xira, dans la banlieue de Lisbonne, lorsque sa voiture a été percutée par un arbre arraché. Une autre personne est morte à Monte Real, dans le district de Leiria (centre), en raison de la chute d'une «structure métallique», a indiqué la protection civile dans un premier temps.

Un nouveau bilan établi par l'Autorité nationale de la protection civile (ANPEC) a ensuite fait état de deux nouvelles victimes dans la commune de Leiria (centre): une personne retrouvée en arrêt cardiaque dans un chantier de construction, tandis qu'une autre a été découverte coincée sous les décombres d'un logement. Le passage de la tempête Kristin a été marqué par de fortes averses et des rafales de vent ayant atteint jusqu'à 150 km/h et causé de nombreux dégâts surtout dans la région de Lisbonne et le centre du pays.

Elle a provoqué des «chutes d'arbres et d'infrastructures, ainsi que des inondations», a indiqué Daniela Fraga, adjointe au commandement des opérations nationales de l'ANPEC lors d'un point de presse faisant état de quelque 3000 incidents jusqu'en milieu de journée. «En raison de l'ampleur du phénomène, il faudra un certain temps avant de pouvoir déterminer les dommages définitifs», a-t-elle précisé.

«Un évènement climatique extrême»

Le gouvernement portugais a dans un communiqué décrit cette tempête comme «un évènement climatique extrême, qui a provoqué des dégâts significatifs sur plusieurs parties du territoire». Jusqu'à 850'000 foyers ou institutions ont été privés de courant aux premières heures de mercredi, mais ce chiffre s'est réduit au fil de la journée.

De nombreux axes routiers ont été coupés, ou partiellement obstrués, dont la principale autoroute reliant Lisbonne au nord du pays, et la circulation ferroviaire était également perturbée par endroits. Plusieurs communes ont décidé de fermer les écoles mercredi, et à Figueira da Foz, sur la côte du centre du Portugal, le vent a renversé la roue géante d'une fête foraine.

Le Portugal a été frappé ces derniers jours par des tempêtes successives, qui avaient déjà fait un mort ce week-end, lorsqu'un homme a été emporté par les flots en essayant de traverser une rivière avec son véhicule. Malgré une amélioration de la météo, les autorités maintiennent leur vigilance, avec des alertes à la pluie dans le nord, avec un impact accru en raison de la «saturation des sols», a prévenu la protection civile.

