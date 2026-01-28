DE
Tempête Kristin
Des intempéries au Portugal font deux morts et beaucoup de dégâts

La tempête Kristin a frappé le Portugal dans la nuit de mardi à mercredi, causant deux morts. Les intempéries ont causé des coupures de courant pour 850'000 foyers et d'importants dégâts.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
1/2
Une partie du toit de l'ancienne université de Figueira da Foz s'est effondrée.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Les fortes pluies et les vents violents qui ont balayé le Portugal dans la nuit de mardi à mercredi ont fait au moins deux morts et de nombreux dégâts dans la région de Lisbonne et le centre du pays, selon les services de secours. Le passage de la tempête Kristin a été marqué par de fortes averses et des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 150 km/h, provoquant chutes d'arbres, inondations et glissements de terrains, obligeant les services de secours à intervenir sur un total d'environ 1500 incidents entre 00H00 et 08H00 (locales et GMT).

Une personne a été tuée à Vila Franca de Xira, dans la banlieue de Lisbonne, quand sa voiture a été percutée par un arbre arraché, a informé l'Autorité nationale de protection civile. Une autre personne est morte en raison de la chute d'une «structure métallique» à Monte Real, dans le district de Leiria (centre), a précisé protection civile. Le gouvernement portugais a réagi dans un communiqué décrivant cette tempête comme «un évènement climatique extrême, qui a provoqué des dégâts significatifs sur plusieurs parties du territoire».

Plusieurs tempêtes successives

Jusqu'à 850'000 foyers ou institutions ont été privées de courant aux premières de la journée de mercredi. De nombreux axes routiers étaient encore coupés, ou partiellement obstrués, dont la principale autoroute reliant Lisbonne au nord du pays, et la circulation ferroviaire était également perturbée par régions. Plusieurs communes ont décidé de fermer les écoles mercredi, et à Figueira da Foz, sur la côte du centre du Portugal, le vent a renversé une roue géante.

Le Portugal a été frappé ces derniers jours par des tempêtes successives, qui avaient déjà fait un mort ce week-end, lorsqu'un homme a été emporté par les flots en essayant de traverser une rivière avec son véhicule. La tempête Kristin a poursuivi sa route vers l'est et atteint l'Espagne mercredi matin, provoquant une forte chute de neige à Madrid notamment, poussant les autorités à demander à la population d'éviter les «déplacements inutiles».

