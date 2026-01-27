La situation continue de se détériorer à Niscemi, en Sicile. Après les violentes intempéries, 1500 personnes ont déjà été évacuées. La paroi de terre formée par les glissements de terrain atteint désormais plus de 40 mètres de hauteur par endroits.

Mattia Jutzeler

A Niscemi, le cauchemar continue après de nouveaux glissements de terrain. Dimanche, après plusieurs jours d’intempéries violentes, un important glissement de terrain s’est déclenché dans cette ville du sud de la Sicile. La falaise qui s’est formée à la suite de l’éboulement est spectaculaire et surtout terrifiante: elle a quasiment coupé la ville et ses 30'000 habitants du reste du monde, rapporte l’agence de presse ANSA.

Depuis le premier effondrement de dimanche, la situation n’a cessé de se dégrader. De nouveaux glissements survenus lundi et mardi ont considérablement élargi et rehaussé la ligne de rupture. Aujourd’hui, la falaise qui borde la ville s'étend sur près de quatre kilomètres et atteint par endroits plus de 40 mètres de hauteur.

Les habitants ne pourront «plus jamais» revenir

Jusqu'à présent, 1500 personnes ont été évacuées de la zone dangereuse. D'autres suivront, le directeur de la protection civile sicilienne en est certain. «A chaque nouveau glissement de terrain, le front de l'éboulement atteint la ville et il devient de plus en plus important d'augmenter le nombre de personnes évacuées», explique-t-il à ANSA.

Selon lui, l'effondrement des maisons situées sur la falaise, est inéluctable. Certaines sont déjà nettement suspendues au-dessus du bord. «Si la maison se trouve sur l'éboulement, non seulement les habitants ne pourront pas revenir, mais ils ne pourront plus jamais le faire.»

Le journal local «Giornale di Sicilia» rapporte également que les maisons situées dans la zone de danger ne pourront probablement pas être sauvées. En cause: l’instabilité persistante de la paroi de terre. «L'angle du mur ne peut pas résister à l'inclinaison actuelle», explique un géologue au journal local. «Cela signifie que le glissement de terrain continuera inexorablement à progresser et à menacer les bâtiments jusqu'à ce qu'il atteigne l'équilibre.»

Situation sous surveillance permanente

Reste une question cruciale: nul ne sait encore où les habitants concernés pourront vivre à l'avenir. Pour l’heure, beaucoup ont trouvé refuge chez des proches ou dans le gymnase communal. «Un plan de relogement permanent des habitants doit être élaboré», explique le chef de la protection civile au «Giornale di Sicilia».

Sur le terrain, les autorités restent en alerte maximale. La situation est surveillée en continu et réévaluée heure par heure. Des drones sont notamment utilisés pour observer l’évolution du front de l’éboulement. «Nous allons décider d'étendre ou de maintenir la zone rouge existante et, le cas échéant, d'évacuer 300 personnes supplémentaires», a déclaré mardi matin le maire de la ville.