DE
FR
Un glissement de terrain menace la ville de Niscemi en Sicile
0:42
1500 personnes évacuées:Un glissement de terrain menace la ville de Niscemi en Sicile

Une falaise de 40m s'est formée
Le glissement de terrain de Niscemi va «progresser inexorablement»

La situation continue de se détériorer à Niscemi, en Sicile. Après les violentes intempéries, 1500 personnes ont déjà été évacuées. La paroi de terre formée par les glissements de terrain atteint désormais plus de 40 mètres de hauteur par endroits.
Publié: il y a 30 minutes
1/4
Le glissement de terrain dans la ville sicilienne de Niscemi s'étend de plus en plus.
Photo: keystone-sda.ch
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

A Niscemi, le cauchemar continue après de nouveaux glissements de terrain. Dimanche, après plusieurs jours d’intempéries violentes, un important glissement de terrain s’est déclenché dans cette ville du sud de la Sicile. La falaise qui s’est formée à la suite de l’éboulement est spectaculaire et surtout terrifiante: elle a quasiment coupé la ville et ses 30'000 habitants du reste du monde, rapporte l’agence de presse ANSA.

Depuis le premier effondrement de dimanche, la situation n’a cessé de se dégrader. De nouveaux glissements survenus lundi et mardi ont considérablement élargi et rehaussé la ligne de rupture. Aujourd’hui, la falaise qui borde la ville s'étend sur près de quatre kilomètres et atteint par endroits plus de 40 mètres de hauteur.

Les habitants ne pourront «plus jamais» revenir

Jusqu'à présent, 1500 personnes ont été évacuées de la zone dangereuse. D'autres suivront, le directeur de la protection civile sicilienne en est certain. «A chaque nouveau glissement de terrain, le front de l'éboulement atteint la ville et il devient de plus en plus important d'augmenter le nombre de personnes évacuées», explique-t-il à ANSA.

A lire aussi
Plus de 1000 personnes évacuées après l'effondrement d'une falaise en Italie
Etat d'urgence déclaré
Plus de 1000 personnes évacuées après un glissement de terrain en Sicile
Une île de rêve pour le vin au large de la Sicile
Viticulture à Pantelleria
Une île de rêve pour le vin au large de la Sicile

Selon lui, l'effondrement des maisons situées sur la falaise, est inéluctable. Certaines sont déjà nettement suspendues au-dessus du bord. «Si la maison se trouve sur l'éboulement, non seulement les habitants ne pourront pas revenir, mais ils ne pourront plus jamais le faire.»

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le journal local «Giornale di Sicilia» rapporte également que les maisons situées dans la zone de danger ne pourront probablement pas être sauvées. En cause: l’instabilité persistante de la paroi de terre. «L'angle du mur ne peut pas résister à l'inclinaison actuelle», explique un géologue au journal local. «Cela signifie que le glissement de terrain continuera inexorablement à progresser et à menacer les bâtiments jusqu'à ce qu'il atteigne l'équilibre.»

Situation sous surveillance permanente

Reste une question cruciale: nul ne sait encore où les habitants concernés pourront vivre à l'avenir. Pour l’heure, beaucoup ont trouvé refuge chez des proches ou dans le gymnase communal. «Un plan de relogement permanent des habitants doit être élaboré», explique le chef de la protection civile au «Giornale di Sicilia».

Sur le terrain, les autorités restent en alerte maximale. La situation est surveillée en continu et réévaluée heure par heure. Des drones sont notamment utilisés pour observer l’évolution du front de l’éboulement. «Nous allons décider d'étendre ou de maintenir la zone rouge existante et, le cas échéant, d'évacuer 300 personnes supplémentaires», a déclaré mardi matin le maire de la ville.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus