Un hôpital de Téhéran a été touché par du gaz lacrymogène lors de manifestations ce mardi. Les affrontements, d’abord contre la vie chère, se sont étendus et deviennent politiquement plus sensibles à travers l'Iran.

Un hôpital de Téhéran touché accidentellement par du gaz lacrymogène

Un hôpital de Téhéran touché accidentellement par du gaz lacrymogène

AFP Agence France-Presse

Un hôpital de Téhéran a été visé accidentellement par du gaz lacrymogène mardi au cours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre au 10e jour de contestation en Iran, selon l'agence de presse Isna. «Pour disperser la foule, du gaz lacrymogène a été utilisé dans la ruelle adjacente à l'hôpital» Sina, situé dans le centre de la capitale iranienne, écrit l'agence Isna, après des images devenues virales sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Le réflexe naturel des manifestants a été d'éloigner (le gaz)» et «de ce fait une partie de ces substances s'est involontairement dirigée vers l'hôpital», a précisé mardi soir Isna, citant un communiqué de l'Université des sciences médicales de Téhéran. L'hôpital Sina est situé à environ 2 kilomètres à vol d'oiseau du Grand bazar de Téhéran, poumon économique du pays et théâtre d'incidents mardi entre manifestants et policiers, qui ont eu recours à du laz lacrymogène pour disperser la foule.

Tout le pays touché

C'est la première fois depuis le début du mouvement le 28 décembre que de tels heurts se produisaient en journée et en plein coeur de Téhéran, où des rassemblements sporadiques sans incident majeur s'étaient principalement tenus en soirée, selon les médias locaux. Ces rassemblements, initialement contre la vie chère, ont désormais des revendications politiques et se sont étendus au reste du pays.

Dans l'ouest de l'Iran, à plusieurs centaines de kilomètres de Téhéran, des affrontements localement meurtriers ont été rapportés ces derniers jours. C'est le cas notamment à Malekshahi, un comté d'environ 20.000 habitants où vit une importante population kurde. Au moins un policier et un membre des forces de sécurité y ont été tués.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a demandé lundi l'ouverture d'une enquête après un premier incident dans un hôpital où des manifestants et forces de l'ordre s'étaient affrontés, selon des ONG.