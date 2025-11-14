Dernière mise à jour: il y a 1 minute

La Suisse a conclu un accord douanier. Jamieson Greer, représentant américain au commerce, l'a confirmé au média CNBC. Les détails ne sont pas encore connus.

La Suisse a conclu un «accord essentiel» avec les Etats-Unis

Selon le représentant américain du commerce, la Suisse a conclu un accord douanier avec les Etats-Unis. Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a signé un accord douanier, selon une confirmation de Jamieson Greer, représentant américain au commerce, donnée au média CNBC. Les modalités de cet accord n’ont pas encore été dévoilées. Selon Jamieson Greer, un accord «essentiel» a été conclu. Il devrait être rendu public vendredi après-midi, heure locale aux Etats-Unis.

