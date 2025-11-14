Selon le représentant américain du commerce, la Suisse a conclu un accord douanier avec les Etats-Unis.
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
La Suisse a signé un accord douanier, selon une confirmation de Jamieson Greer, représentant américain au commerce, donnée au média CNBC. Les modalités de cet accord n’ont pas encore été dévoilées. Selon Jamieson Greer, un accord «essentiel» a été conclu. Il devrait être rendu public vendredi après-midi, heure locale aux Etats-Unis.
Développement suit
