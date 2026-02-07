Donald Trump a levé les surtaxes de 25% sur les produits indiens après un accord commercial. L'Inde s'engage à cesser d'importer du pétrole russe et à acheter des produits énergétiques américains.

L'Inde jure de ne plus importer le pétrole de Poutine, Trump se calme

L'Inde jure de ne plus importer le pétrole de Poutine, Trump se calme

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a décidé vendredi de lever les surtaxes douanières de 25% qu'il avait imposées sur les produits indiens, liées aux achats de pétrole russe par New Dehli, après l'accord commercial conclu dans la semaine entre les deux pays. «L'Inde s'est engagée à cesser d'importer directement ou indirectement du pétrole» en provenance de Russie, selon un décret signé par le président américain.

Le gouvernement indien a également déclaré qu'il achèterait des produits énergétiques américains «et s'est récemment engagé dans un accord-cadre avec les États-Unis visant à renforcer la coopération en matière de défense au cours des dix prochaines années», est-il précisé dans le décret. Les droits de douane supplémentaires prendront fin dans la nuit de vendredi à samedi (00H01 à Washington, 05H01 GMT).

Ce décret intervient quelques jours après que Donald Trump a annoncé un accord commercial avec l'Inde, mettant fin à des mois de tensions et de bras de fer économique entre la première et la cinquième économie mondiale. Selon le président américain, le Premier ministre indien Narendra Modi a promis de cesser d'acheter du pétrole russe en raison de la guerre en Ukraine.

«L'un de mes amis les plus proches»

Lundi, le président américain a indiqué que les droits de douane sur les marchandises indiennes allaient baisser à 18%, contre un niveau «réciproque» de 25% actuellement. Selon un communiqué conjoint publié vendredi par la Maison Blanche, l'accord prévoit également la suppression des droits de douane sur certains avions et pièces détachées.

L'Inde a aussi notamment l'intention d'acheter pour 500 milliards de dollars de produits énergétiques, d'avions et de pièces détachées, de métaux précieux, ou encore de produits technologiques au cours des cinq prochaines années. Ce changement marque une réduction significative des droits de douane américains sur les produits indiens, qui étaient encore de 50% à la fin de l'année dernière.

Cet accord rétablit également les liens étroits entre Donald Trump et celui qu'il décrit comme «l'un de ses amis les plus proches». Ce niveau de 18% de droits de douane donne également aux exportateurs indiens un léger avantage sur le marché américain par rapport à leurs concurrents de la région, qui se sont vu imposer des surtaxes d'environ 19% à 20%, a déclaré cette semaine Wendy Cutler, de l'Asia Society Policy Institute.