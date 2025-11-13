L'Inde débloque 5 milliards de dollars pour soutenir ses exportations face à la surtaxe américaine de 50%. Le gouvernement vise à renforcer la compétitivité des secteurs les plus touchés, notamment le textile et la joaillerie.

Donald Trump et Narendra Modi dans la salle Est de la Maison Blanche, le 13 février 2025, à Washington. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

L'Inde a annoncé le déblocage d'une enveloppe totale de 5 milliards de dollars pour soutenir la compétitivité de ses exportations, sérieusement menacée par la surtaxe de 50% imposée en août par les Etats-Unis en représailles à ses achats de pétrole russe. «Un soutien prioritaire sera apporté aux secteurs les plus touchés par la récente escalade mondiale des droits de douane», a déclaré mercredi soir le gouvernement à l'issue d'une réunion autour du Premier ministre Narendra Modi.

Financée à hauteur de 3 milliards de dollars jusqu'à l'année fiscale 2030-2031, une mission de promotion des exportations sera chargée de «traiter les questions structurelles qui limitent les exportations indiennes», a détaillé New Delhi dans un communiqué. Elle devra notamment revoir le système d'aide aux petites et moyennes entreprises à forte main d'oeuvre tournées vers l'international, dans les secteurs du textile, du cuir, du diamant, de la joaillerie et de l'ingénierie.

Le ministre de l'Information Ashwini Vaishnaw a part ailleurs annoncé que 2,3 milliards de dollars supplémentaires seraient affectés à une série de «garanties de paiement destinées aux exportateurs». Cinquième économie de la planète, l'Inde continue d'afficher des chiffres de croissance impressionnants – 7,8% en glissement annuel lors du trimestre avril-juin cette année – dopés par la hausse des dépenses publiques et de la confiance des consommateurs.

Mais la surtaxe décrétée par Donald Trump a assombri les prévisions des analystes, qui prévoient un ralentissement de la croissance de 0,6 à 0,8 point pour l'année fiscale en cours en l'absence de mesures de soutien. L'Inde et les Etats-Unis négocient depuis un nouvel accord de libre-échange commercial. Leurs tractations achoppent notamment sur la réticence de New Delhi à ouvrir totalement ses secteurs agricoles et laitiers, base électorale nécessaire à la coalition du Premier ministre ultraconservateur hindou Narendra Modi.