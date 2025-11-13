L'Inde a annoncé le déblocage d'une enveloppe totale de 5 milliards de dollars pour soutenir la compétitivité de ses exportations, sérieusement menacée par la surtaxe de 50% imposée en août par les Etats-Unis en représailles à ses achats de pétrole russe. «Un soutien prioritaire sera apporté aux secteurs les plus touchés par la récente escalade mondiale des droits de douane», a déclaré mercredi soir le gouvernement à l'issue d'une réunion autour du Premier ministre Narendra Modi.
Financée à hauteur de 3 milliards de dollars jusqu'à l'année fiscale 2030-2031, une mission de promotion des exportations sera chargée de «traiter les questions structurelles qui limitent les exportations indiennes», a détaillé New Delhi dans un communiqué. Elle devra notamment revoir le système d'aide aux petites et moyennes entreprises à forte main d'oeuvre tournées vers l'international, dans les secteurs du textile, du cuir, du diamant, de la joaillerie et de l'ingénierie.
Le ministre de l'Information Ashwini Vaishnaw a part ailleurs annoncé que 2,3 milliards de dollars supplémentaires seraient affectés à une série de «garanties de paiement destinées aux exportateurs». Cinquième économie de la planète, l'Inde continue d'afficher des chiffres de croissance impressionnants – 7,8% en glissement annuel lors du trimestre avril-juin cette année – dopés par la hausse des dépenses publiques et de la confiance des consommateurs.
Mais la surtaxe décrétée par Donald Trump a assombri les prévisions des analystes, qui prévoient un ralentissement de la croissance de 0,6 à 0,8 point pour l'année fiscale en cours en l'absence de mesures de soutien. L'Inde et les Etats-Unis négocient depuis un nouvel accord de libre-échange commercial. Leurs tractations achoppent notamment sur la réticence de New Delhi à ouvrir totalement ses secteurs agricoles et laitiers, base électorale nécessaire à la coalition du Premier ministre ultraconservateur hindou Narendra Modi.