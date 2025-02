En pleine «bromance», Trump et Modi prédisent des «accords merveilleux»

Le Premier ministre indien, Narendra Modi est en visite à la Maison Blanche jeudi. Photo: FRANCIS CHUNG / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

Comme s'ils ne s'étaient jamais quittés: Donald Trump et Narendra Modi ont affiché leur proximité jeudi à la Maison Blanche, dans la continuité du premier mandat du président américain, au moment où le Premier ministre indien tente d'échapper aux foudres commerciales de Washington.

Les deux dirigeants sont convenus de démarrer des négociations sur le déséquilibre commercial entre leurs deux pays, a assuré Donald Trump lors d'une conférence de presse conjointe. Evoquant un déficit commercial des Etats-Unis avec l'Inde de «presque 100 milliards de dollars», il a dit vouloir «remédier à cette disparité de longue date».

Le président américain a déjà annoncé que les Etats-Unis allaient augmenter leurs ventes militaires à l'Inde «à partir de cette année», et que Washington allait «ouvrir la voie» à la vente d'avions de combat F35, bijoux onéreux de la technologie américaine de défense. Le Premier ministre indien a assuré de son côté que les deux pays allaient «travailler pour conclure très bientôt un accord commercial mutuellement bénéfique».

«L'Inde nous fait payer, on lui fait payer aussi»

Au moment d'entamer sa réunion avec Narendra Modi dans le Bureau ovale, en présence entre autres du désormais incontournable Elon Musk, Donald Trump avait aussi évoqué des achats de pétrole et de gaz américain. Narendra Modi avait lui affirmé ressentir «le même attachement, la même confiance et le même enthousiasme» que lors du premier mandat de Donald Trump, marqué par une relation particulièrement amicale entre les deux dirigeants.

«Traditionnellement, l'Inde est le pays qui a les plus hauts droits de douane», avait toutefois déploré le milliardaire républicain. Donald Trump a dévoilé jeudi un plan visant à mettre en place des droits de douane «réciproques» et imposer aux produits qui arrivent aux Etats-Unis le même niveau de taxes que ce que le pays d'origine fait peser sur les produits américains.

Avec Narendra Modi à ses côtés, il a ensuite expliqué que New Delhi n'en serait pas exempt: «Ce que l'Inde nous fait payer, on lui fait payer aussi!» Le Premier ministre indien s'est aussi entretenu avec le milliardaire des technologies Elon Musk, dont les efforts agressifs en tant que bras droit de Donald Trump pour remanier la bureaucratie fédérale ont suscité de vives critiques.

Rencontre «excellente» avec Musk

Le président américain, interrogé sur le sujet, n'a pas dit si l'homme le plus riche du monde avait rencontré Narendra Modi en tant que représentant du gouvernement américain ou à titre privé en tant qu'entrepreneur, à l'heure où les activités d'Elon Musk éveillent des soupçons de conflit d'intérêt. «Ma rencontre avec Elon Musk à Washington a été excellente», a écrit jeudi le Premier ministre indien dans un post sur X, assorti de photos de la réunion.

Sur l'un des clichés, les deux hommes se serrent la main devant des drapeaux américain et indien, dans un geste qui évoque une rencontre diplomatique officielle. Sur une autre photographie, l'on voit Narendra Modi et Elon Musk, avec d'un côté la délégation indienne, et face à elle trois jeunes enfants assis sur des chaises, dont le petit «X», le fils du multimilliardaire.

Les Etats-Unis ont accusé en 2024 un déficit de 45,6 milliards de dollars dans les échanges de biens avec l'Inde, en hausse par rapport à 2023, selon le gouvernement américain. Autre source potentielle de tensions bilatérales: l'immigration. Mais l'Inde a déjà donné des gages de bonne volonté. New Delhi a par exemple accepté le rapatriement de migrants expulsés par les Etats-Unis.

Vers un rapatriement des migrants

Lors de la conférence de presse, Narendra Modi s'est engagé à continuer. «Nous sommes totalement prêts à les reprendre en Inde», a-t-il affirmé en parlant des ressortissants de son pays se trouvant «illégalement» aux Etats-Unis. Le même jour, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis extraderaient vers l'Inde l'une des personnes condamnées pour les attaques sanglantes de Bombay de novembre 2008.

L'extradition de Tahawwur Rana, un homme d'affaires canadien d'origine pakistanaise, était attendue après qu'il a perdu un recours devant la Cour suprême américaine. A grand renfort d'accolades, d'effusions et de compliments publics, Narendra Modi et Donald Trump ont mis en scène leur complicité pendant le premier mandat du milliardaire américain, de 2017 à 2021.

Le dirigeant indien avait en particulier accueilli un Donald Trump pour une visite d'Etat en 2020, durant laquelle il avait participé à un grand rassemblement dans le Gujarat, l'Etat natal de Narendra Modi.