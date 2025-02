Le fils âgé de 4 ans d'Elon Musk a-t-il insulté Donald Trump?

Après que le fils d'Elon Musk a perturbé une conférence de presse à la Maison Blanche mardi, la vidéo de la scène est devenue virale. Le petit garçon de quatre ans a attiré tous les regards en se curant le nez. Et même! Il aurait insulté Donald Trump.

1/4 «Je veux que tu te taises!» Est-ce que le fils de Musk a insulté le président américain Donald Trump? Photo: Getty Images

Daniel Macher

La conférence de presse dans le bureau ovale de la Maison Blanche, au cours de laquelle le rejeton du milliardaire de la Tech Elon Musk a attiré tous les regards, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il a non seulement fait preuve de toute l'attention de son papa, mais a également volé la vedette au président américain Donald Trump.

Pendant qu'Elon Musk expliquait aux journalistes réunis les étonnantes découvertes de son Ministère, le «Department for Government Efficiency» (Doge), X Æ A-Xii, quatre ans, était assis sur les épaules de son papa et attirait l'attention de tous avec ses grimaces et ses interruptions.

«Chut, chut, chuuuuut...»

A plusieurs reprises, le rejeton du milliardaire a exhorté les personnes présentes dans le bureau ovale à se taire et à écouter les explications de son père. Comme si cela ne suffisait pas, X Æ A-Xii s'est ouvertement cureté le nez et a cherché sur le bureau du président une place convenable pour son trésor.

Puis, il a porté son attention sur Donald Trump, qui était assis sur sa chaise et écoutait les déclarations d'Elon Musk. On le voit s'approcher du président et lui murmurer quelque chose. Sur les réseaux sociaux, certains affirment que le bambin a lancé: «Shut the fuck up!»

Un échange flou

Les experts en lecture labiale ne se sont pas encore exprimés sur la vidéo. Les suppositions restent donc des suppositions. Des doutes subsistent également quant au destinataire. Certains utilisateurs auraient remarqué que la remontrance de X Æ A-Xii s'adressait à un journaliste, qui se trouvait de l'autre côté de la table.

Donald Trump n'a apparemment pas été dérangé par le comportement de l'enfant de quatre ans. Il l'a largement ignoré. Tout le contraire de sa mère! La chanteuse canadienne Grimes n'a pas apprécié la visite dans le bureau ovale. «Il ne devrait pas être comme ça en public. Je n'ai jamais vu ça. Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point.»