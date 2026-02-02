Donald Trump annonce un accord commercial avec l’Inde prévoyant une baisse des droits de douane à 18%. New Delhi s’engage à cesser ses achats de pétrole russe et à renforcer ses importations américaines.

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a annoncé lundi avoir un «accord commercial» avec Narendra Modi, après des mois de tensions entre la première et la cinquième économie mondiale.

Le Premier ministre indien a par ailleurs «accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe» et s'est engagé à acheter «plus de pétrole auprès des Etats-Unis et, potentiellement, du Venezuela», que Washington a de facto mis sous tutelle, a assuré le président américain sur son réseau Truth Social.

Le républicain de 79 ans a indiqué que les droits de douane sur les marchandises indiennes, allant aujourd'hui de 25% à 50%, allaient baisser à 18%. Il a assuré que cette trêve commerciale, qui met fin à des mois de tensions entre Washington et New Delhi, entrait en vigueur «immédiatement», et ajouté que la «formidable relation (des Etats-Unis) avec l'Inde ne ferait que se renforcer avec le temps».

«Un grand merci au président Trump, au nom des 1,4 milliard d'Indiens, pour cette merveilleuse annonce», a déclaré Narendra Modi sur X, sur le même ton résolument enthousiaste.

«Lorsque deux grandes économies et les plus grandes démocraties du monde travaillent ensemble, cela profite à nos peuples et ouvre d'immenses opportunités pour une coopération mutuellement bénéfique», a poursuivi le dirigeant ultranationaliste, qui a au passage couvert le président américain de compliments. «Le leadership du président Trump est essentiel pour la paix, la stabilité et la prospérité mondiales», a écrit le Premier ministre. Il n'a toutefois pas mentionné le pétrole russe dans son message, pas plus que les autres engagements que Donald Trump dit avoir obtenus de sa part.

Ukraine

Le président américain a en effet assuré que l'Inde allait réduire à «zéro» ses barrières commerciales, qu'elles soient douanières ou réglementaires, et allait par ailleurs acheter pour «plus de 500 milliards de dollars» de produits américains.

Donald Trump avait d'abord imposé l'an dernier 25% de droits de douane dits «réciproques» sur toutes les marchandises indiennes dans le cadre d'une offensive protectionniste contre les partenaires commerciaux des Etats-Unis, annoncée en avril.

Il avait ensuite décidé d'ajouter en août une surtaxe de 25% sur de nombreux produits indiens à cause des achats de pétrole russe par l'Inde. L'«accord» annoncé lundi met également fin à cette surtaxe, a précisé un haut responsable américain à l'AFP.

Donald Trump avait déjà assuré il y a plusieurs mois que l'Inde n'achèterait plus d'or noir auprès de la Russie, ce qui priverait Moscou d'une ressource cruciale, utilisée en particulier pour le financement de la guerre en Ukraine. Il a assuré dans son message lundi sur Truth Social que l'engagement pris selon lui par New Delhi allait «aider à mettre fin» au conflit.

Après la Chine, l'Inde est la principale cliente de la Russie pour son pétrole. En décembre, le président russe Vladimir Poutine avait assuré que les livraisons continueraient, en dépit des pressions américaines.

USA, premier partenaire commercial de l'Inde

Les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial de la cinquième économie mondiale: plus de 87 milliards de dollars de produits «made in India» y sont écoulés chaque année.

Le tournant protectionniste pris par Donald Trump a conduit Narendra Modi à tenter de doper la consommation domestique, tout en cherchant d'autres débouchés et partenaires commerciaux. New Delhi a ainsi entrepris de se rapprocher de Pékin, alors que les relations s'étaient fortement détériorées depuis un affrontement meurtrier dans l'Himalaya entre des soldats des deux pays en 2020.

L'Inde vient par ailleurs de conclure un ambitieux accord de libre-échange avec l'Union européenne.