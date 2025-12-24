DE
Alerte de l'agence météo
Un séisme de magnitude 6,1 s'abat sur Taïwan

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé Taïwan ce 24 décembre, selon l'agence météorologique. Les autorités surveillent la situation pour évaluer les éventuels dégâts ou victimes.
Publié: 11:15 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Des policiers taïwanais surveillent un centre commercial très fréquenté, à Taipei, Taïwan, le 20 décembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé mercredi le sud-est de Taïwan, a annoncé l'agence météo de l'île, sans que des dégâts ne soient rapportés dans l'immédiat.

Le séisme s'est produit à 17H47 locales (09H47 GMT) à une profondeur de 11,9 kilomètres dans le comté de Taitung, selon l'administration météorologique centrale de Taïwan.

L'Agence nationale des incendies n'a reçu jusqu'à présent aucun signalement de dégâts sur les réseaux de transport. La secousse a été ressentie plus au nord, dans la capitale Taipei, où certains immeubles ont tremblé. Les chaînes de télévision locales ont montré des images de produits se brisant en tombant des rayons de supermarchés à Taitung.

Un phénomène récurrent

L'île de Taïwan est souvent touchée par des séismes en raison de sa situation à la jonction de deux plaques tectoniques, près de la ceinture de feu du Pacifique qui est, selon l'USGS, la zone la plus active au monde sur le plan sismique.

Le dernier grand tremblement de terre s'y est produit en avril 2024, avec une secousse meurtrière de magnitude 7,4, la plus forte en 25 ans, selon les autorités.

Au moins 17 personnes ont été tuées lors de ce séisme, qui avait provoqué des glissements de terrain et gravement endommagé des bâtiments autour de Hualien.

Il s'agissait du plus grave à Taïwan depuis le séisme de magnitude 7,6 de 1999 – la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire de l'île qui abrite de nombreuses usines, produisant notamment la moitié des puces au niveau mondial.

