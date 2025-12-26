Une explosion a frappé la mosquée Imam Ali Ben Abi Taleb dans le quartier Wadi al-Dahab à Homs, en Syrie, le 26 décembre 2025, causant au moins huit morts et cinq blessés, selon l'agence Sana.

Une explosion dans une mosquée en Syrie fait au moins huit morts

AFP Agence France-Presse

Une explosion à l'intérieur d'une mosquée située dans un secteur de la minorité alaouite à Homs, dans le centre de la Syrie, a fait au moins huit morts vendredi, selon un nouveau bilan provisoire des autorités.

«Une explosion terroriste a visé la mosquée Ali Ben Abi Taleb pendant la prière du vendredi dans la rue Al-Khadri, dans le quartier de Wadi al-Dahab à Homs», a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, ajoutant que huit personnes avaient été tuées et 21 autres blessées. L'agence officielle syrienne Sana a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer l'origine de l'explosion. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, a dit qu'il n'était pas encore possible de déterminer si l'explosion avait été provoquée «par un attentat suicide ou un engin explosif».

Une source de sécurité locale à Homs a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat que l'explosion pourrait avoir été causée par «un engin explosif placé à l'intérieur de la mosquée». Un habitant du quartier, qui a demandé à rester anonyme par crainte de représailles, a raconté à l'AFP que des personnes «avaient entendu une forte explosion» et que le «chaos et la panique» s'étaient emparés du quartier. «Personne n'ose quitter sa maison, et nous entendons les sirènes des ambulances», a-t-il ajouté.

Une communauté ciblée

Sana a publié des images dans la mosquée, dont l'une montre un trou dans un mur. De la fumée noire recouvre une partie de l'édifice. Des tapis et des livres sont éparpillés au sol. La ville de Homs, à majorité sunnite, compte plusieurs quartiers habités par la minorité alaouite. C'est de cette minorité musulmane qu'est issu le président Bachar al-Assad qui a été renversé en décembre 2024 par une coalition de groupes rebelles islamistes sunnites dirigée par Ahmad al-Chareh, aujourd'hui président par intérim de la Syrie.

Depuis, cette communauté a fait l'objet d'attaques. Selon une commission d'enquête nationale, au moins 1426 de ses membres avaient été tués lors d'affrontements en mars entre les forces de sécurité et des hommes fidèles à Bachar al-Assad dans l'ouest du pays. L'OSDH a estimé le bilan à plus de 1700 victimes, essentiellement des alaouites.