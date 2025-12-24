La Syrie annonce l'arrestation d'un haut responsable de l'EI

Au Yémen, les belligérants annoncent un échange de corps

Les rebelles houthis du Yémen et le gouvernement reconnu internationalement ont déclaré mercredi s'être entendus pour récupérer et échanger des corps dans le cadre d'un accord portant sur un important échange de prisonniers.

Les deux camps, en guerre depuis 2014, avaient annoncé mardi avoir conclu un accord sur un échange de près de 3000 prisonniers après plusieurs jours de discussions à Oman.

«Un accord sur la récupération et la remise des corps sur tous les fronts (...) a été signé aujourd'hui par toutes les parties, sous les auspices (...) des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge», a déclaré Abdelkader al-Mourtada, responsable de la délégation houthie pour les détenus, dans un communiqué publié sur X.

Selon lui, cette initiative pourrait «aider à révéler le sort de milliers de personnes disparues des deux côtés». Majed Fadhail, membre de la délégation gouvernementale chargée des négociations sur l'échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP que l'accord sur la récupération des corps constituait «une annexe» de l'accord d'échange de prisonniers, confirmant qu'il avait été signé mercredi matin.

Source: AFP