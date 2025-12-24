La Syrie annonce l'arrestation d'un haut responsable de l'EI
Les forces syriennes ont arrêté mercredi soir, avec la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis, un haut responsable du groupe Etat islamique (EI) dans la région de Damas, a indiqué un responsable des forces de sécurité syriennes.
Le chef de l'EI à Damas, Taha al-Zoubi, connu sous le nom d'Abou Omar Tabiya, a été arrêté avec des hommes dans le secteur d'al-Moadamiya, a indiqué le chef de la sécurité intérieure de la province de Damas, le général Ahmad Al-Dalati, dans des propos rapportés par l'agence de presse officielle Sana.
Source: AFP
Au Yémen, les belligérants annoncent un échange de corps
Les rebelles houthis du Yémen et le gouvernement reconnu internationalement ont déclaré mercredi s'être entendus pour récupérer et échanger des corps dans le cadre d'un accord portant sur un important échange de prisonniers.
Les deux camps, en guerre depuis 2014, avaient annoncé mardi avoir conclu un accord sur un échange de près de 3000 prisonniers après plusieurs jours de discussions à Oman.
«Un accord sur la récupération et la remise des corps sur tous les fronts (...) a été signé aujourd'hui par toutes les parties, sous les auspices (...) des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge», a déclaré Abdelkader al-Mourtada, responsable de la délégation houthie pour les détenus, dans un communiqué publié sur X.
Selon lui, cette initiative pourrait «aider à révéler le sort de milliers de personnes disparues des deux côtés». Majed Fadhail, membre de la délégation gouvernementale chargée des négociations sur l'échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP que l'accord sur la récupération des corps constituait «une annexe» de l'accord d'échange de prisonniers, confirmant qu'il avait été signé mercredi matin.
Source: AFP
La Jordanie aurait lancé des frappes contre des réseaux de trafic de drogue en Syrie
La télévision d'Etat syrienne a indiqué que l'armée jordanienne avait mené mercredi soir des frappes ciblant des réseaux de trafic de drogue dans le sud de la Syrie. L'armée jordanienne a visé «des réseaux de trafic de drogue et des dépôts dans le sud et l'es» de la province de Soueïda, a dit la chaîne al-Ikhbariya sur Telegram.
Les forces armées jordaniennes ont annoncé de leur côté dans un communiqué avoir ciblé dans le secteur de la frontière nord des «usines et ateliers utilisés par des trafiquants d'armes et de drogue comme repaires pour lancer leurs opérations vers le territoire jordanien».
Un habitant de la province de Soueïda résidant proche de la frontière jordanienne et s'exprimant sous couvert de l'anonymat a fait état à l'AFP de «bombardements extrêmement violents» qui ont notamment visé «des routes de contrebande». Dans leur communiqué, les forces armées jordaniennes affirment que «les sites identifiés ont été détruits (...) en coordination avec des partenaires régionaux».
Elles ont ajouté avoir «neutralisé un certain nombre de trafiquants d'armes et de drogue qui organisaient des opérations de contrebande d'armes et de drogues vers le territoire jordanien».
Un mort dans des frappes israéliennes au Liban
Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait un mort et un blessé dimanche, a annoncé le ministère libanais de la Santé, tandis que l'armée israélienne a déclaré avoir visé des membres du Hezbollah.
Selon le ministère libanais de la Santé, deux frappes israéliennes ont touché dimanche un véhicule et une moto dans la ville de Yater, à environ cinq kilomètres de la frontière avec Israël, tuant une personne et en blessant une autre.
Un dispositif d'espionnage démantelé
L'armée israélienne a déclaré avoir «frappé un terroriste du Hezbollah dans la zone de Yater» et ajouté peu après avoir «frappé un autre terroriste du Hezbollah» dans la même zone.
Dimanche également, l'armée libanaise a annoncé que des soldats avaient découvert et démantelé «un dispositif d'espionnage israélien» à Yaroun, une autre localité proche de la frontière.
Source: AFP
L’armée israélienne a annoncé samedi la suspension temporaire d’une frappe prévue contre des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban. Un avertissement avait auparavant été diffusé, appelant les habitants de la région de Yanouh à évacuer en vue d’une attaque imminente.
Selon le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, cette suspension est intervenue après une demande de l’armée libanaise, qui a sollicité l’accès au site concerné afin de traiter une possible violation de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. Israël affirme toutefois continuer à surveiller la cible et réaffirme qu’il «ne permettra pas» au Hezbollah de se réarmer ou de se redéployer.
De son côté, une source sécuritaire libanaise indique que l’armée libanaise a finalement pu fouiller le bâtiment visé après l’évacuation des habitants, initialement opposés à l’opération. Conformément au cessez-le-feu, l’armée libanaise doit démanteler d’ici la fin de l’année les infrastructures du Hezbollah au sud du fleuve Litani, sous la supervision d’un mécanisme international incluant l’ONU, les États-Unis et la France.
Source: AFP
Israël mène une série de frappes contre le Hezbollah au Liban
Israël a mené une série de frappes aériennes contre le sud et l'est du Liban vendredi matin, selon les médias officiels. L'armée israélienne affirme viser des objectifs du Hezbollah pro-iranien dont un camp d'entrainement.
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 avec le groupe islamiste libanais, Israël continue de mener des attaques régulières contre le Hezbollah, l'accusant de se réarmer. Selon l'Agence nationale d'information (Ani), les raids de vendredi, qualifiés en partie de «violents», ont visé une dizaine de lieux, certains situés à une trentaine de km de la frontière avec Israël.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir «frappé un complexe d'entrainement» de la force d'élite du Hezbollah, al-Radwan, où des membres de la formation chiite apprenaient «l'utilisation de différents types d'armes», devant servir dans «des attentats terroristes». L'armée israélienne a également «frappé des infrastructures militaires supplémentaires du Hezbollah dans plusieurs régions du sud du Liban», a-t-elle ajouté. L'aviation israélienne avait déjà visé certains des mêmes sites en début de semaine.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir frappé des infrastructures du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir frappé des infrastructures du mouvement islamiste Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, dans un message sur X.
L'armée israélienne a indiqué «avoir frappé des infrastructures appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», dont un site de lancement utilisé pour des attaque contre Israël, a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Malgré un cessez-le-feu décrété en novembre 2024 après plus d'un an d'hostilités entre Israël et le Hezbollah, Israël a continué à mener des frappes au Liban, qui ce sont intensifiées ces dernières semaines.
Source: AFP
Discussions entre Israël, Qatar et Etats-Unis à New York
Les Etats-Unis ont accueilli dimanche de discrètes discussions entre Israéliens et Qataris à New York, a confirmé à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche, trois mois après la frappe israélienne sur le territoire de l'allié américain dans le Golfe. Ce haut responsable a confirmé que la réunion avait eu lieu, sans donner de détails.
C'est Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, qui en était l'hôte, a rapporté par ailleurs le média américain Axios en citant deux sources anonymes, ajoutant que le chef du Mossad David Barnea s'était déplacé côté israélien.
Selon Axios, il s'agissait de «la réunion au plus haut niveau entre ces pays depuis l'accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, pour lequel le Qatar a joué un rôle clé de médiateur». Interrogé par l'AFP, le département d'Etat américain n'a pas fait de commentaire.
Source: AFP
Quatre étrangers blessés dans une attaque présumée de colons en Cisjordanie
Trois Italiens et une Canadienne ont été pris en charge dimanche à l'hôpital de Jéricho après avoir été agressés par des colons en Cisjordanie occupée, a rapporté l'une des victimes à l'AFP qui a souhaité garder l'anonymat.
Ils séjournaient dans la zone de Duyuk, à l'ouest de Jéricho, dans le centre de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, raconte une des membres du groupe que l'agence de presse officielle palestinienne Wafa a qualifié de «militants internationaux».
«Nous dormions la nuit (...), dix colons masqués sont arrivés, deux avaient des armes à feu, certains des bâtons», a-t-elle raconté. «Ils m'ont donné plusieurs coups au visage, aux côtes, à la hanche.» «Cela a duré environ 10 à 15 minutes. Ensuite, ils ont pris toutes nos affaires. Ils ont volé mon passeport, mon téléphone, mon portefeuille, mes cartes bancaires, puis ils sont partis», a-t-elle ajouté.
D'après le directeur de l'hôpital public de Jéricho, Riyad Eid, les quatre ressortissants étrangers sont arrivés dans son établissement «ce matin» avant d'être autorisés à sortir plus tard dans la journée. «Ils souffraient pour certains de contusions au visage et à la poitrine, et l'un d'eux a été frappé dans une zone sensible», décrit le médecin à l'AFP sans davantage de détails.
Source: AFP
En messager de paix, le pape appelle les Libanais à «rester dans leur pays»
Le pape Léon XIV a exhorté dimanche les Libanais à «rester» dans leur pays, où l'effondrement économique a aggravé l'émigration massive, et appelé à la «réconciliation» pour surmonter les profonds clivages politiques et communautaires dans le pays.
«Il arrive parfois qu'il soit plus facile de fuir ou, tout simplement, plus pratique d'aller ailleurs. Il faut vraiment du courage et de la clairvoyance pour rester ou revenir dans son pays», a-t-il déclaré dans son premier discours aux autorités libanaises.
Le pape a appelé le Liban miné par les crises à «emprunter la voie difficile de la réconciliation» pour refermer les «blessures personnelles et collectives».
Source: AFP
Après Istanbul, le pape Léon XIV est arrivé au Liban
Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu avec un message de paix, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.
Le pape de 70 ans doit rencontrer le président Joseph Aoun et prononcer en fin d'après-midi un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.
Parmi les autres temps forts de cette visite au Liban où il est attendu avec ferveur, il y a une rencontre avec les jeunes du pays, une messe en plein air avec 100'000 personnes et une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise.
Le pape est arrivé d'Istanbul, où il a passé trois jours. Il était le cinquième souverain pontif à se rendre en Turquie.
Source: AFP