Fusillade antisémite en Australie
Les auteurs de l'attentat de Sydney sont un père et son fils

Le bilan de la fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, est monté à 16 morts. Des dizaines de personnes ont également été blessées. L'un des suspects est mort, l'autre en garde à vue. Notre suivi en direct
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Deux forcenés ont ouvert le feu sur des passants à la plage de Bondi.
Photo: Screenshot x.com/Australian Jewish Association
LEO_FACE (1).png
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Post carré.png
Leo Vonlanthen, Mattia Jutzeler et AFP Agence France-Presse
il y a 55 minutes

Les auteurs de l'attentat sont un père et son fils

Le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a confirmé que les deux auteurs présumés – un homme de 50 ans et un autre de 24 ans – étaient père et fils. Le père a été abattu par la police, et le fils est hospitalisé dans un état critique mais stable. Selon Mal Lanyon, la police ne recherche pas d'autre suspect.

«Dans le cadre de l'enquête, nous avons exécuté deux mandats de perquisition, l'un à Bonnyrigg et l'autre à Campsie», a poursuivi le chef de la police. L'homme de 50 ans était titulaire d'un permis de port d'armes depuis une dizaine d'années et possédait six armes à feu enregistrées à son nom. Rien ne laissait penser que le père et le fils avaient prémédité leur crime.

20:30 heures

Fusillade antisémite à Bondi Beach: voici ce que l'on sait jusqu'à présent

  • Deux hommes armés – un père et son fils – ont ouvert le feu sur la plage de Bondi à Sydney dimanche soir vers 18h47 (heure locale).
  • Au moins 16 personnes ont été tuées, dont l'un des tireurs.
  • Parmi les victimes figurent au moins un citoyen israélien, un rabbin britannique, un survivant de l'Holocauste, l'un des assaillants et un policier, mais aussi des enfants.
  • Les autorités privilégient la thèse d'un attentat terroriste.
  • Une fête juive se déroulait sur la plage ce soir-là.

il y a 20 minutes

Le Premier ministre annonce un deuil national

L'Australie va mettre ses drapeaux en berne en signe de deuil national après la fusillade de Bondi Beach, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese. «Les drapeaux seront en berne dans tout le pays aujourd'hui en hommage aux victimes et aux blessés», a déclaré M. Albanese. Les autorités évoquent une attaque «terroriste» et «antisémite».

Photo: IMAGO/AAP

Source: AFP

20:23 heures

Le bilan de l'attentat monte à 16 morts

Lundi matin, heure australienne, le bilan des victimes de l'attaque terroriste de Bondi Beach à Sydney est monté à 16 morts. Au moins 40 autres personnes restent hospitalisées. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Ryan Park. 

Dans une interview accordée lors de l'émission Today Show, il a indiqué qu'un enfant figurait parmi les victimes. Ryan Park a également rendu hommage aux secouristes et aux ambulanciers. «C’est absolument horrible pour toute la communauté, mais surtout pour la communauté juive, a-t-il déclaré. J’ai parlé aux ambulanciers de la caserne de Randwick hier soir, à leur retour de ces scènes terribles, et leurs témoignages sont tout simplement déchirants.»

19:26 heures

Un Français figure parmi les victimes

Un Français a été tué dans l'attaque contre des juifs perpétrée à Sydney, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. «C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka», a posté le ministre sur X.

Source: AFP

19:12 heures

Trump condamne une attaque «purement antisémite»

Donald Trump a condamné dimanche l'attaque contre une fête juive à Sydney, la qualifiant d'acte «purement antisémite». «C'était une attaque terrible», a déclaré le président américain lors d'un événement de célébration de Noël à la Maison Blanche.

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Source: AFP

18:54 heures

Un survivant de l'Holocauste abattu sous les yeux de sa femme

Il est mort à ses côtés: Alex Kleytman, survivant de l'Holocauste, a été abattu dimanche lors de l'attentat terroriste sur la plage de Bondi à Sydney, sous les yeux de sa femme. Larisa Kleytman l'a confirmé au journal «The Australian». «Il venait à Bondi Beach pour Hanoukka. Ça a toujours été une très belle fête pour nous durant de très nombreuses années», a-t-elle déclaré au journal.

«Aujourd'hui, nous nous tenions là, debout, quand soudain une forte détonation a retenti et tout le monde est tombé, a-t-elle poursuivi. A ce moment, il était derrière moi et a décidé de se rapprocher. Il s’est redressé pour rester près de moi». Larisa Kleytman a précisé qu’il avait reçu une balle dans le dos. Selon le Daily Mail, le couple a deux enfants et onze petits-enfants.

18:45 heures

L'Autorité palestinienne condamne l'attaque

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a réagi dimanche à l'attaque de Sydney, via un communiqué. «Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés condamne fermement l'attentat terroriste», affirme-t-il, ajoutant rejeter «toutes les formes de violence, de terrorisme et d'extrémisme, qui sont contraires aux valeurs humanitaires et aux principes moraux».

16:48 heures

Le roi Charles «horrifié»

Le roi Charles III, chef d'Etat de l'Australie, s'est dit dimanche «horrifié» par la fusillade meurtrière à Sydney pendant les célébrations juives de Hanouka, la qualifiant «d'effroyable attaque terroriste antisémite contre des Juifs».

«Ma femme et moi sommes horrifiés et attristés» par cette attaque, a écrit le monarque de 77 ans dans un message publié sur X, adressant ses «pensées» à toutes les victimes de cette «effroyable attaque terroriste antisémite contre des Juifs». «Je sais que l'esprit de communauté et d'amour qui brille si fort en Australie, ainsi que la lumière au coeur de la fête de Hanouka, triompheront toujours des ténèbres», a-t-il ajouté.

Source: AFP

15:50 heures

Le héros de Sydney touché par deux balles

Une vidéo montre un homme se faufiler derrière l'un des assaillants, le saisir et le neutraliser. Il aurait ainsi évité d’autres morts et blessés. Selon 7News, le héros s’appelle Ahmed al Ahmed (43 ans).

Un homme courageux désarme un des assaillants
1:04
Fusillade antisémite à Sydney:Un homme courageux désarme un des assaillants

D’après un proche, il passait par là par hasard. Il n’aurait aucune expérience des armes et aurait simplement agi par réflexe. Le quadragénaire aurait été touché par deux balles. Cette information n’a toutefois pas été confirmée. Il est actuellement soigné à l’hôpital.
«Nous espérons vraiment qu’il va bien. C’est un héros, sans aucun doute.»

15:35 heures

Karin Keller-Sutter s'exprime sur X

A la suite des attaques de Sydney, Karin Keller-Sutter s'adresse aux Australiens sur X. « La Suisse exprime sa solidarité avec les victimes et leurs familles », écrit la présidente de la Confédération.

La Suisse s'oppose fermement à toutes les formes de violence, d'antisémitisme et de haine.

13:03 heures

La France «continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite», promet Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a promis dimanche que la France continuerait «de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite» et exprimé «ses pensées» pour les victimes de la fusillade qui a fait onze morts sur la célèbre plage de Bondi à Sydney.

La France «partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe», a réagi le chef de l'Etat sur le réseau social X, dénonçant «une attaque terroriste antisémite (qui) a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka».

Source: ATS

La police australienne a confirmé la mort d'au moins douze personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, où se déroulait une célébration de la fête juive de Hanouka. Au moins 29 personnes auraient été blessées. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur. 

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.

