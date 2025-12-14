Les auteurs de l'attentat de Sydney sont un père et son fils

Les auteurs de l'attentat sont un père et son fils

Le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a confirmé que les deux auteurs présumés – un homme de 50 ans et un autre de 24 ans – étaient père et fils. Le père a été abattu par la police, et le fils est hospitalisé dans un état critique mais stable. Selon Mal Lanyon, la police ne recherche pas d'autre suspect.

«Dans le cadre de l'enquête, nous avons exécuté deux mandats de perquisition, l'un à Bonnyrigg et l'autre à Campsie», a poursuivi le chef de la police. L'homme de 50 ans était titulaire d'un permis de port d'armes depuis une dizaine d'années et possédait six armes à feu enregistrées à son nom. Rien ne laissait penser que le père et le fils avaient prémédité leur crime.