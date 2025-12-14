Le bilan de fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, est monté à 12 morts et 29 blessés, annoncent plusieurs médias. L'un des suspects serait mort, l'autre en garde à venue. Notre suivi en direct

Le bilan de la fusillade de Sydney s'alourdit, mobile antisémite confirmé

Le Premier ministre australien salue les «héros» intervenus lors de l'attaque Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu hommage dimanche aux «héros» qui sont intervenus pour tenter de mettre fin à l'attaque survenue sur la plage de Bondi à Sydney en pleine fête juive d'Hanouka, dénonçant un acte qui «dépasse l'entendement». 1:04 Fusillade antisémite à Sydney: Un homme courageux désarme un des assaillants en vidéo «Nous avons vu aujourd'hui des Australiens courir vers le danger pour aider les autres. Ces Australiens sont des héros et leur bravoure a sauvé des vies», a déclaré Anthony Albanese lors d'une conférence de presse, alors que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes présentes tenter de maîtriser les assaillants. Source: AFP Les autorités confirment le mobile antisémite de l'attaque L'attaque meurtrière par balles perpétrée dimanche par deux individus sur la célèbre plage de Bondi à Sydney visait la communauté juive, a déclaré le Premier ministre de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Minns. «Cette attaque visait la communauté juive de Sydney le premier jour de Hanouka», fête juive qui était célébrée à ce moment-là par la foule sur la plage, a déclaré Chris Minns lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'un «acte terroriste», a ajouté le chef de la police de l'Etat, Mal Lanyon. Source: AFP Le bilan de la fusillade monte à 11 morts et 29 blessés Selon plusieurs médias, le bilan de la fusillade de Bondi Beach est montée à 11 morts et 29 blessés. Un précédent bilan faisait état de 10 morts. La France «continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite», promet Macron Le président de la République Emmanuel Macron a promis dimanche que la France continuerait «de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite» et exprimé «ses pensées» pour les victimes de la fusillade qui a fait onze morts sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations La France «partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe», a réagi le chef de l'Etat sur le réseau social X, dénonçant «une attaque terroriste antisémite (qui) a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka». Source: ATS Ursula Von der Leyen se dit «choquée» et fustige «l'antisémitisme» La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite «choquée» par l'attaque de Sydney ayant fait 11 morts et la cheffe de la diplomatie européenne a condamné un «acte de violence épouvantable contre la communauté juive». «L'Europe est aux côtés de l'Australie et des communautés juives partout. Nous sommes unis contre la violence, l'antisémitisme et la haine», a écrit Ursula von der Leyen sur X. «Cet acte de violence épouvantable contre la communauté juive doit être condamné sans équivoque», a ajouté la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Source: AFP Un «engin explosif artisanal» découvert dans la voiture d'un des assaillants de Sydney La police australienne a indiqué qu'un «engin explosif artisanal» avait été retrouvé dans une voiture liée à l'un des suspects de l'attaque meurtrière survenue dimanche sur la plage de Bondi à Sydney. «Nous avons trouvé un engin explosif artisanal dans une voiture liée à l'assaillant décédé», a déclaré à la presse le chef de la police régionale, Mal Lanyon à la suite de cette attaque dont le bilan a été réévalué à 11 morts. Source: AFP Le président israélien condamne une «attaque cruelle contre des Juifs» Le président israélien, Isaac Herzog, a condamné une "attaque cruelle contre des Juifs" après une fusillade qui a fait dix morts sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, demandant à l'Australie de lutter davantage contre l'antisémitisme. «En ce moment même, nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d'ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka», a déclaré Isaac Herzog dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem. Les autorités australiennes n'ont pas confirmé officiellement que l'attaque a visé spécifiquement la communauté juive, mais le chef de l'association juive d'Australie a évoqué une «tragédie (...) tout à fait prévisible». Source: AFP Une fête juive se tenait sur la plage de Bondi au moment de la fusillade Un festival annuel de Hannouka, célèbre fête juive, se déroulait sur la plage de Bondi au moment de la fusillage, rapporte «Le Monde».



Si le mobile antisémite de l'attaque n'a pas été officiellement confirmé par les autorités, le chef de l'association juive d'Australie a qualifié dimanche de «tragédie tout à fait prévisible» l'attaque qui a fait 10 mort. Le gouvernement australien du Premier ministre Anthony Albanese «a été averti à maintes reprises, mais n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive», a déclaré Robert Gregory à l'AFP. Source: «Le Monde», AFP La police annonce un premier bilan de 10 morts Dix personnes ont été tuées dimanche à Sydney, en Australie, lors d'une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, a déclaré la police à l'AFP. Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des deux tireurs figure parmi les morts et l'attaque a en outre fait 12 blessés. Source: AFP Un témoin dit avoir vu «deux tireurs vêtus de noir» sur la plage de Bondi Un témoin dit à l'AFP avoir vu «deux tireurs vêtus de noir» sur la plage de Bondi. On ne sait pas pour l'heure s'il s'agit des deux individus appréhendés par la police. Un touriste britannique a déclaré dimanche à l'AFP avoir vu «deux tireurs vêtus de noir» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, où les autorités ont fait état de plusieurs blessés lors de coups de feu et de l'arrestation de deux suspects. «Il y a eu une fusillade, deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques», a déclaré Timothy Brant-Coles à l'AFP depuis ce lieu touristique très fréquenté, ajoutant avoir vu aussi plusieurs personnes blessées par balle. Source: AFP Un média local fait état de trois morts, sans confirmation officielle des autorités. Selon la chaîne locale 7 News, au moins trois personnes seraient décédées lors de l'attaque. Ce bilan n'a pour l'heure pas été confirmé par les autorités. Le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté. L'hospitalisation de huit personnes confirmée, les deux suspects «neutralisés» Huit personnes hospitalisées après des tirs sur la plage de Bondi à Sydney, annoncent les services de secours. Les deux suspects auraient quant à eux été «neutralisés», selon la police, qui ne donne pas plus d'information pour l'heure. Source: AFP La police australienne annonce avoir appréhendé deux suspects La police australienne a annoncé dimanche l'interpellation de deux suspects lors d'un «incident» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, les médias faisant pour la part état de tirs d'armes à feu. L'opération reste «en cours», a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur. Source: AFP Fin du Live

La police australienne a confirmé la mort d'au moins douze personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, où se déroulait une célébration de la fête juive de Hanouka. Au moins 29 personnes auraient été blessées. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur.

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.