Fusillade antisémite à Sydney
«On va aller manger»: L’assaillant a téléphoné à sa mère juste avant l'attaque

Le bilan de la fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, est monté à 16 morts. Des dizaines de personnes ont également été blessées. L'un des suspects est mort, l'autre en garde à vue. Notre suivi en direct
Publié: 14.12.2025 à 21:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Deux forcenés ont ouvert le feu sur des passants à la plage de Bondi.
Photo: Screenshot x.com/Australian Jewish Association
LEO_FACE (1).png
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Post carré.png
Leo Vonlanthen, Mattia Jutzeler et AFP Agence France-Presse
il y a 23 minutes

«On va aller manger»: L’assaillant a téléphoné à sa mère juste avant l'attaque

Sajid A., 50 ans, et son fils Naveed A., 24 ans auraient échangé avec leur famille juste avant de se rendre à Bondi Beach pour y commettre leur attentat. Le jeune homme a notamment téléphoné à sa mère Verena A. peu avant les faits, comme elle le raconte elle-même au quotidien australien «The Age».

Selon elle, son mari et son fils avaient passé le week-end à Jervis Bay, à environ 190 kilomètres du lieu où plus d’une dizaine de personnes ont ensuite été tuées.

Photo: AFP

Verena A. assure avoir parlé une dernière fois à Naveed au téléphone. « Maman, je viens d’aller nager. J’ai fait de la plongée. On va aller manger maintenant, puis on restera à la maison parce qu’il fait très chaud», lui aurait-il confié.

Elle affirme également que son fils ne possédait pas d’arme à feu. L’idée qu’il ait pu être impliqué dans des actes violents ou des activités extrémistes lui paraît inconcevable. «Tout le monde rêverait d’avoir un fils comme le mien. C’est un bon garçon», confie-t-elle au journal.

05:38 heures

L'un des tireurs de la plage de Bondi soupçonné d'avoir des liens avec l'Etat islamique

Les services de renseignement australiens auraient surveillé Naveed Akram, l'un des assaillants, en raison de liens présumés avec l’Etat islamique. Selon la chaîne publique australienne ABC, le jeune homme figurait depuis 2019 sur une liste de surveillance.

Les renseignements australiens auraient surveillé Naveed Akram, suspecté de liens avec l'EI, sur liste depuis 2019.

Agé de 24 ans, Naveed Akram a été identifié avec son père, Sajid Akram, 50 ans, comme l’un des suspects de l’attaque visant des familles juives réunies pour Hanouka à Sydney. Sans emploi récent, le maçon aurait prêté allégeance à l’organisation terroriste Etat islamique, toujours selon ABC.

Lors de la fouille du véhicule lié aux deux hommes à la recherche d'explosifs, la police a retrouvé un drapeau noir et blanc de l'Etat islamique.

Source: The Telegraph

14.12.2025, 20:30 heures

Fusillade antisémite à Bondi Beach: voici ce que l'on sait jusqu'à présent

  • Deux hommes armés – un père et son fils – ont ouvert le feu sur la plage de Bondi à Sydney dimanche soir vers 18h47 (heure locale).
  • Au moins 16 personnes ont été tuées, dont l'un des tireurs.
  • Parmi les victimes figurent au moins un citoyen israélien, un rabbin britannique, un survivant de l'Holocauste, l'un des assaillants, un policier, et une jeune fille de 10 ans.
  • Les autorités privilégient la thèse d'un attentat terroriste.
  • Une fête juive se déroulait sur la plage ce soir-là.

il y a 15 minutes

L'Australie veut des «lois plus fermes sur les armes»

Le premier ministre australien s'est dit favorable lundi à une législation plus stricte en matière d'armes, au lendemain d'un attentat qui a frappé la communauté juive qui fêtait Hanouka sur une plage de Sydney. L'attaque a fait 16 morts, dont l'un des assaillants, et plus de 40 blessés.

Photo: IMAGO/AAP

«Le gouvernement est préparé à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut notamment le besoin de lois plus fermes sur les armes à feu», a dit Anthony Albanese. La police a confirmé que l'un des assaillants possédait légalement six armes à feu.

Source: ATS

il y a 38 minutes

La plus jeune victime de l'attaque n'avait que 10 ans

Alors que le bilan définitif de l'attentat de Sydney fait état de seize personnes, dont le tireur, de plus en plus de détails émergent sur l'identité des victimes.

L'une d'elles, Matilda P., n'a que 10 ans. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital dimanche soir. Dans un message poignant publié sur les réseaux sociaux, sa tante a confirmé le décès de la fillette. 

«Une terrible tragédie a frappé ma famille. Hier, ma nièce bien-aimée Matilda a été tuée dans un attentat terroriste à Bondi Beac », a écrit la tante, rapporte le quotidien britannique «Daily Mail».

L'institutrice de Matilda a lancé une cagnotte GoFundMe pour soutenir la mère de l'élève tuée par balle. «Matilda était une enfant intelligente, joyeuse et pleine de vie», écrit-elle sur la plateforme.

il y a 38 minutes

il y a 41 minutes

Les auteurs présumés étaient en possession de six armes à feu

La police a perquisitionné dimanche le domicile des deux auteurs présumés de l'attaque, Sajid A., 50 ans, et son fils Naveed A., 24 ans. Les enquêteurs ont saisi six armes à feu appartenant au père, titulaire d'un permis de port d'armes depuis une dizaine d'années. Selon les autorités, toutes les armes avaient été acquises légalement.

Le plus jeune des tireurs était connu des services de police comme un extrémiste islamiste. Il est désormais placé sous surveillance à l'hôpital. Il sera probablement inculpé, a déclaré le commissaire de police Mal Lanyon.

06:43 heures

Canberra veut des «lois plus fermes sur les armes»

Le premier ministre australien s'est dit favorable lundi à une législation plus stricte en matière d'armes, au lendemain d'un attentat qui a frappé la communauté juive qui fêtait Hanouka sur une plage de Sydney. «Le gouvernement est préparé à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela inclut notamment le besoin de lois plus fermes sur les armes à feu», a dit Anthony Albanese. La police a confirmé que l'un des assaillants possédait légalement six armes à feu.

Le Premier ministre australien s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse au lendemain de la fusillade de Bondi Beach.
Photo: keystone-sda.ch

«Ce que nous avons vu hier était un acte purement maléfique, antisémite et terroriste sur nos rives», a lancé le premier ministre Anthony Albanese en déposant une gerbe des fleurs sur le lieu de l'attaque. L'Australie, qui n'avait pas été frappée par une telle tuerie depuis 1996, a mis tous ses drapeaux en berne.

Dimanche soir, il avait dénoncé «une attaque ciblée contre les juifs australiens, au premier jour de Hanouka», la fête juive dite des «lumières» qui se tient durant neuf jours en décembre. Il avait jugé que l'attentat visait «tous les Australiens».

Source: AFP

06:02 heures

Le tireur Naveed Akram devrait survivre à ses blessuress

Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a déclaré que Naveed Akram, le tireur de 24 ans hospitalisé sous surveillance policière, devrait survivre à ses blessures.

«Ce qui importe vraiment, c’est de dire que nous avons actuellement un homme de 24 ans hospitalisé», a déclaré le commissaire lundi après-midi. «Compte tenu de son état de santé, il est probable que cette personne fasse l'objet de poursuites pénales.»

Source: The Telegraph

06:00 heures

Le «héros» qui a maîtrisé le tireur de Bondi se remet de son opération

Ahmed al Ahmed, le marchand de fruits de 43 ans qui a courageusement arraché une arme des mains de l'un des tireurs présumés, se remet à l'hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale pour des blessures par balle au bras et à la main, a déclaré sa famille. 

Le cousin d'Ahmed al Ahmed, Mustafa, a déclaré à 7News Australia que les médecins avaient informé la famille qu'Ahmed était dans un état stable après l'opération.

Source: The Telegraph

05:03 heures

L'Australie et Trump saluent des «héros» face à l'attentat de Sydney

Un vendeur de fruits désarme à mains nues un homme qui tire sur la foule, des sauveteurs en mer se précipitent pour sauver des enfants, un jeune homme se cache avec d'autres dans une épicerie: l'Australie et des dirigeants étrangers comme Donald Trump ont salué ces «héros» pour leur courage face à l'attentat antisémite de Sydney.

Un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche en fin de journée, sur des gens qui célébraient la fête juive de Hanouka sur la plage mythique de Bondi. Ils ont fait au moins 15 morts et plus de 40 blessés.

Une vidéo qui s'est propagée sur les réseaux sociaux et des médias de la planète montre un homme penché entre des voitures sur un parking: il se précipite tout d'un coup avec audace sur l'un des tireurs qui lui tourne le dos, l'agrippe par le cou, le maîtrise et lui arrache son fusil.

Avant de le faire tomber, de le mettre en joue, de le faire reculer et fuir. Cet homme s'appelle Ahmed al Ahmed, il a 43 ans et est vendeur de fruits près de Sydney, selon le média 7News. A peine son identité dévoilée, il a été salué en «héros» par les dirigeants australiens et étrangers, du Premier ministre australien Anthony Albanese à Donald Trump.

Source: AFP

14.12.2025, 22:16 heures

Le Premier ministre annonce un deuil national

L'Australie va mettre ses drapeaux en berne en signe de deuil national après la fusillade de Bondi Beach, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese. «Les drapeaux seront en berne dans tout le pays aujourd'hui en hommage aux victimes et aux blessés», a déclaré M. Albanese. Les autorités évoquent une attaque «terroriste» et «antisémite».

Photo: IMAGO/AAP

Source: AFP

14.12.2025, 21:41 heures

Les auteurs de l'attentat sont un père et son fils

Le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a confirmé que les deux auteurs présumés – un homme de 50 ans et un autre de 24 ans – étaient père et fils. Le père Sajid Akram. a été abattu par la police, et le fils Naveed Akram est hospitalisé dans un état critique mais stable. Selon Mal Lanyon, la police ne recherche pas d'autre suspect.

«Dans le cadre de l'enquête, nous avons exécuté deux mandats de perquisition, l'un à Bonnyrigg et l'autre à Campsie», a poursuivi le chef de la police. L'homme de 50 ans était titulaire d'un permis de port d'armes depuis une dizaine d'années et possédait six armes à feu enregistrées à son nom. 

La police australienne a confirmé la mort d'au moins douze personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, où se déroulait une célébration de la fête juive de Hanouka. Au moins 29 personnes auraient été blessées. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur. 

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.

