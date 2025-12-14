«On va aller manger»: L’assaillant a téléphoné à sa mère juste avant l'attaque

Sajid A., 50 ans, et son fils Naveed A., 24 ans auraient échangé avec leur famille juste avant de se rendre à Bondi Beach pour y commettre leur attentat. Le jeune homme a notamment téléphoné à sa mère Verena A. peu avant les faits, comme elle le raconte elle-même au quotidien australien «The Age».

Selon elle, son mari et son fils avaient passé le week-end à Jervis Bay, à environ 190 kilomètres du lieu où plus d’une dizaine de personnes ont ensuite été tuées.

Verena A. assure avoir parlé une dernière fois à Naveed au téléphone. « Maman, je viens d’aller nager. J’ai fait de la plongée. On va aller manger maintenant, puis on restera à la maison parce qu’il fait très chaud», lui aurait-il confié.

Elle affirme également que son fils ne possédait pas d’arme à feu. L’idée qu’il ait pu être impliqué dans des actes violents ou des activités extrémistes lui paraît inconcevable. «Tout le monde rêverait d’avoir un fils comme le mien. C’est un bon garçon», confie-t-elle au journal.