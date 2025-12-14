Le président israélien condamne une «attaque cruelle contre des Juifs»

Le président israélien, Isaac Herzog, a condamné une "attaque cruelle contre des Juifs" après une fusillade qui a fait dix morts sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, demandant à l'Australie de lutter davantage contre l'antisémitisme.

«En ce moment même, nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d'ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka», a déclaré Isaac Herzog dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem.

Les autorités australiennes n'ont pas confirmé officiellement que l'attaque a visé spécifiquement la communauté juive, mais le chef de l'association juive d'Australie a évoqué une «tragédie (...) tout à fait prévisible».

Source: AFP