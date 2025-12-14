DE
Au moins 10 morts à Sydney
Un fête juive se déroulait sur la plage de Bondi au moment de la fusillade

Une fusillade a éclaté sur la célèbre plage de Bondy, à Sydney. Au moins 10 personnes sont mortes annonce la police. Deux suspects ont d'ores et déjà été «neutralisés».
Publié: 09:45 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Deux forcenés auraient ouvert le feu sur des passants à la plage de Bondi.
Photo: Screenshot x.com/Australian Jewish Association
LEO_FACE (1).png
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Post carré.png
Leo Vonlanthen, Mattia Jutzeler et AFP Agence France-Presse
il y a 54 minutes

La police annonce un premier bilan de 10 morts

Dix personnes ont été tuées dimanche à Sydney, en Australie, lors d'une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, a déclaré la police à l'AFP. Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des deux tireurs figure parmi les morts et l'attaque a en outre fait 12 blessés.

Photo: AFP

Source: AFP

il y a 33 minutes

Le président israélien condamne une «attaque cruelle contre des Juifs»

Le président israélien, Isaac Herzog, a condamné une "attaque cruelle contre des Juifs" après une fusillade qui a fait dix morts sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, demandant à l'Australie de lutter davantage contre l'antisémitisme.

«En ce moment même, nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d'ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka», a déclaré Isaac Herzog dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem.

Photo: AFP

Les autorités australiennes n'ont pas confirmé officiellement que l'attaque a visé spécifiquement la communauté juive, mais le chef de l'association juive d'Australie a évoqué une «tragédie (...) tout à fait prévisible».

Source: AFP

il y a 35 minutes

Une fête juive se tenait sur la plage de Bondi au moment de la fusillade

Un festival annuel de Hannouka, célèbre fête juive, se déroulait sur la plage de Bondi au moment de la fusillage, rapporte «Le Monde».

Si le mobile antisémite de l'attaque n'a pas été officiellement confirmé par les autorités, le chef de l'association juive d'Australie a qualifié dimanche de «tragédie tout à fait prévisible» l'attaque qui a fait 10 mort. Le gouvernement australien du Premier ministre Anthony Albanese «a été averti à maintes reprises, mais n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive», a déclaré Robert Gregory à l'AFP.

Source: «Le Monde», AFP

10:34 heures

Un témoin dit avoir vu «deux tireurs vêtus de noir» sur la plage de Bondi

Un témoin dit à l'AFP avoir vu «deux tireurs vêtus de noir» sur la plage de Bondi. On ne sait pas pour l'heure s'il s'agit des deux individus appréhendés par la police.

Un touriste britannique a déclaré dimanche à l'AFP avoir vu «deux tireurs vêtus de noir» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, où les autorités ont fait état de plusieurs blessés lors de coups de feu et de l'arrestation de deux suspects.

Photo: keystone-sda.ch

«Il y a eu une fusillade, deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques», a déclaré Timothy Brant-Coles à l'AFP depuis ce lieu touristique très fréquenté, ajoutant avoir vu aussi plusieurs personnes blessées par balle.

Source: AFP

10:23 heures

Un média local fait état de trois morts, sans confirmation officielle des autorités.

Selon la chaîne locale 7 News, au moins trois personnes seraient décédées lors de l'attaque. Ce bilan n'a pour l'heure pas été confirmé par les autorités. Le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

10:21 heures

L'hospitalisation de huit personnes confirmée, les deux suspects «neutralisés»

Huit personnes hospitalisées après des tirs sur la plage de Bondi à Sydney, annoncent les services de secours. Les deux suspects auraient quant à eux été «neutralisés», selon la police, qui ne donne pas plus d'information pour l'heure.

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP

10:19 heures

La police australienne annonce avoir appréhendé deux suspects

La police australienne a annoncé dimanche l'interpellation de deux suspects lors d'un «incident» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, les médias faisant pour la part état de tirs d'armes à feu.

L'opération reste «en cours», a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur.

Un surfeur rejoint la plage, après en avoir reçu l'ordre par la police.
Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP

Fin du Live

La police australienne a confirmé la mort d'au moins dix personnes après une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney. Deux personnes soupçonnées d'être les tireurs ont été «neutralisés» . L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur. 

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon ABC News, des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.

