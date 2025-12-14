DE
FR

Deux suspects interpellés
Une fusillade éclate sur une plage de Sydney, le bilan n'est pas encore connu

Une opération de police est en cours sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Selon les médias locaux et des témoins oculaires, des coups de feu auraient été tirés. La police a fait évacuer la plage et ses alentours.
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Deux forcenés auraient ouvert le feu sur des passants à la plage de Bondi.
Photo: Screenshot x.com/Australian Jewish Association
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Post carré.png
Mattia Jutzeler et AFP Agence France-Presse

La police australienne a ordonné dimanche au public de se mettre à l'abri en raison d'un «incident en cours» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney. Elle a annoncé dans la foulée avoir arrêté deux personnes, sans donner plus de détails. L'opération n'est pas terminée pour autant a indiqué la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, ordonnant au public d'éviter le secteur.

«La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri», a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Selon ABC News, plusieurs personnes reçoivent actuellement des soins médicaux à Bondi Beach. Quatre blessés auraient été transportés à l'hôpital. Des hélicoptères et des bateaux de la police auraient été aperçus sur place. De son côté, le journal «Sydney Morning Herald», rapporte qu'un tireur présumé aurait été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.

Située dans l'est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d'Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.

Développement suit

