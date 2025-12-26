DE
FR

Suspect blessé par balle
Une attaque commise par un Palestinien fait deux morts en Israël

Un Palestinien a tué une femme et un homme lors d'une double attaque vendredi dans le nord d'Israël, selon la police. L'assaillant a blessé un adolescent avant d'être neutralisé par un passant à Afula.
Publié: 14:33 heures
Un Palestinien a tué un homme et une femme en Israël. (image d'illustration)
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Palestinien a tué vendredi une femme et un homme dans une attaque menée en deux temps dans le nord d'Israël, ont annoncé les secours israéliens et la police qui indique que l'assaillant a été blessé par des tirs.

Au volant de son véhicule, l'assaillant – «un habitant des territoires de l'Autorité palestinienne» – a renversé un homme de 68 ans à Beit Shean, a indiqué la police dans un communiqué, évoquant une «attaque terroriste.»

Suspect blessé par balle

Dans un deuxième temps, une jeune femme – d'environ vingt ans – a été poignardée à Ein Harod, précise la police. Les deux victimes ont succombé à leurs blessures, a de son côté annoncé le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Les secours font également état d'un adolescent de 16 ans légèrement blessé à Beit Shean après avoir été «heurté par un véhicule.» Suite à l'intervention d'un passant, le suspect a été blessé par balles à Afula, puis transporté dans un hôpital», précise la police.

«Infiltré»

L'armée israélienne a de son côté indiqué que l'assaillant se trouvait illégalement en Israël, où «il s'était infiltré il y a plusieurs jours». Le ministre de la Défense Israel Katz a dit à l'armée d'agir «avec force» contre le village de l'assaillant.

Plusieurs attaques ont été perpétrées en Israël par des Palestiniens depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Les violences ont également explosé en Cisjordanie occupée. Jeudi, l'armée israélienne a rapporté deux incidents impliquant un soldat réserviste, qui a percuté avec son véhicule un Palestinien en train de prier sur le bord d'une route.

