D'après une étude réalisée par l'université de Gazi, en Turquie, la friteuse sans huile, ou Airfryer, produit plus d'acrylamide, une substance considérée comme étant cancérogène par l'OMS.

L'Airfryer poserait finalement plus de risques que la friteuse classique

L'Airfryer poserait finalement plus de risques que la friteuse classique

D'après une étude turque, la cuisson des pommes de terre à l'Airfryer peut favoriser la production d'acrylamide, une substance cancérigène. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le concept ne semblait-il pas trop beau pour être vrai? Cuire des frites ou des beignets à l'aide d'une simple cuillère d'huile, plutôt que de les immerger dans un bain grésillant, c'est plutôt alléchant... et déculpabilisant.

Tel est le pouvoir magique de l'Airfryer, appareil de friture extrêmement populaire depuis l'année 2010 environ. Nuggets, pizzas, pancakes, marshmallows frits, wraps au fromage… les réseaux sociaux rivalisent d'originalité pour créer des recettes censées être plus saines que leurs versions «classiques», basées sur l'utilisation de cette machine: celles-ci recensent d'ailleurs 395,3 millions d'occurrences sur TikTok.

Plus d'acrylamide dans les Airfryers

En théorie, l'idée d'utiliser le moins possible d'huile semble logiquement meilleure pour la santé, d'autant plus que la consommation excessive d'huiles végétales peut augmenter le risque de certains cancers et le taux d'inflammation. Une étude réalisée en 2024 par l'université de Gazi, en Turquie, apporte toutefois une nuance inquiétante à cette tendance – notamment en ce qui concerne les pommes de terre.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

D'après la recherche, largement diffusée dans la presse française en fin d'année et pointée par la RTS ce weekend, les Airfryers produisent une plus grande quantité d'acrylamide, une substance susceptible de se former, puis de s'accumuler dans les aliments lors de certains processus de cuisson à haute température, dont la friture. Les patates, pourtant très compatibles avec la friture, sont particulièrement concernées.

Bien qu'il soit le résultat d'un processus chimique naturel déclenché par la réaction à la chaleur de certains glucides ou acides aminés (comme l'asparagine), l'acrylamide est considéré comme un cancérigène potentiel par l'OMS, qui l'estime même préoccupant pour la santé humaine.

Comment minimiser les risques?

Il n'est pas nécessaire (heureusement) d'abandonner les frites (bien que tout aliment frit devrait être consommé avec modération, peu importe le mode de cuisson)! L'étude turque souligne que le simple fait de laisser tremper nos pommes de terre avant de les cuire peut endiguer quelque peu la réaction chimique à l'origine de l'acrylamide. Attention, il ne suffit pas de bien les laver, mais de les laisser barboter dans une eau à température ambiante durant au moins 10 minutes.

La RTS ajoute en outre qu'il peut être bénéfique de limiter la température de l'Airfryer à 120 degrés, de choisir des variétés de pommes de terre adaptées à la friture (telles que l'agria) et de ne pas les cuire plus que nécessaire: lorsqu'elles commencent à devenir dorées, c'est largement le moment d'éteindre l'appareil.

Sinon, les bonnes vielles cuissons au four ou à la friteuse classique semblent également réduire les risques: «Il a été démontré que les taux d'acrylamide détectés dans les pommes de terres cuites au four sont plus bas, qu'on ait choisi de laver ou de tremper les aliments avant cuisson», précisent les auteurs de la recherche. Ces derniers ajoutent cependant que davantage d'analyses sont nécessaires pour comparer toutes les méthodes de friture actuellement disponibles sur le marché.