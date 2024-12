Certaines huiles de cuisson peuvent favoriser le cancer du côlon

Les huiles issues de graines, telles que l'huile de tournesol, de maïs ou de pépins de raisin, peuvent, lorsqu'elles sont consommées en grandes quantités, favoriser la croissance de tumeurs. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le geste est si familier qu'on pourrait le réaliser les yeux fermés: au moment de se mettre aux fourneaux pour cuire un magnifique rösti, on dépose un filet d'huile dorée sur le fond de la poêle. L'habitude est complètement banale, presque automatique, destinée à éviter que les aliments ne «collent» sur l'ustensile et ne brûlent.

Or, une équipe de chercheurs américains vient de découvrir que certaines huiles de cuisson peuvent s'avérer dangereuses pour le système digestif. Leur étude, parue début décembre dans la revue «Gut», vilipende surtout les variétés issues de graines, telles que l'huile de colza, de maïs, de pépins de raisin ou encore de tournesol. À noter que ces produits sont fréquemment utilisés dans la production d'aliments ultra-transformés.

L'étude souligne en effet qu'elles favorisent l'apparition de cancers, notamment au niveau du côlon: les scientifiques ont effectivement remarqué que la plupart des tumeurs analysées contenaient un grand nombre de lipides bioactifs, des molécules créées lorsque ce type d'huile est métabolisé par le corps.

Une cause probable de cancers chez les jeunes

Ainsi que le précise «The Independent», c'est la première fois que la science parvient à établir clairement un lien de cause à effet entre l'utilisation de certaines huiles de cuisson et l'apparition de cancers digestifs.

Pour aboutir à ce résultat, l'équipe américaine a examiné les tumeurs de 80 individus âgés de 30 à 85 ans et touchés par un cancer du côlon. Résultat: ces fameux lipides bioactifs semblent endiguer le processus de guérison naturel du corps, tout en augmentant les taux d'inflammation, et créent ainsi des conditions idéales pour l'apparition de tumeurs.

Et le phénomène touche également les jeunes. La prestigieuse université Yale rappelle en outre que le nombre de cancers du côlon ne cesse d'augmenter de manière plus ou moins inexpliquée, chez les adultes âgés de moins de 50 ans. «On sait déjà que les patients ayant une mauvaise alimentation présentent des taux d'inflammation accrus dans leurs corps, note le Dr. Timothy Yeatman, l'un des responsables de l'étude, auprès du média britannique. Mais nous voyons désormais que cette inflammation touche les tumeurs du côlon elles-mêmes, qui s'apparentent à une plaie chronique: si votre organisme reçoit quotidiennement des produits ultra-transformés, sa capacité à guérir cette plaie diminue, tandis que la suppression du système immunitaire qui résulte de ce type d'aliments favorise aussi la croissance du cancer.»

Alors quelles huiles faut-il utiliser?

Heureusement, l'étude affirme aussi que l'organisme ne semble pas sécréter autant de lipides bioactifs durant la digestion d'autres variétés d'huiles plus saines et plus riches en Omégas-3, dont l'huile d'olive et d'avocat.

De même, «The Independent» pointe qu'une utilisation modérée et occasionnelle d'huiles issues de graines ne pose pas de problème. C'est lorsque leur usage en cuisine devient fréquent ou que notre alimentation comporte trop de produits ultra-transformés, que ces molécules peuvent commencer à impacter la santé.