D'après une nouvelle étude suédoise, les sources de sucres ajoutés ne sont pas toutes aussi dangereuses. Et le plus mauvais élève n'est autre que le soda, qui dépasse même les pâtisseries.

Entre les pâtisseries, les boissons sucrées et les sucres ajoutés au thé ou au café, ce sont les sodas qui remportent la palme des produits les plus dangereux pour la santé. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pardon, chers becs sucrés, je ne vais pas embellir votre journée avec cette information. Encore un rappel que nos aliments–réconfort préférés minent notre santé et augmentent nos risques de contracter certaines maladies, au fil du temps…

Par contre, parmi les mauvais élèves (c'est-à-dire tous les aliments transformés ou contenant du sucre ajouté), certains sont plus néfastes que d'autres. Voilà ce qui ressort d'une large étude suédoise publiée ce lundi dans le journal «Frontiers in Public Health»: les sodas et autres boissons sucrées s'avèrent notamment plus dangereuses que les douceurs telles que les pâtisseries ou les gâteaux.

Pas de panique, donc, si vous avez croqué dans un cinnamon roll ce matin, pour vous requinquer avant cette journée frisquette: tant que vous ne l'avez pas arrosé de Coca-Cola, ce n'est pas si grave que ça!

Un risque accru de maladies cardiovasculaires

Pour aboutir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Lund ont analysé les habitudes alimentaires d'environ 70'000 hommes et femmes résidant en Suède, entre 1997 et 2009, avant de comptabiliser les cas de maladies cardiovasculaires (dont les infarctus ou les AVC) survenus durant cette période. L'étude s'est surtout focalisée sur la consommation de sodas, soit toutes les boissons sucrées n'étant pas composées uniquement de fruits purs, de pâtisseries et des petites touches sucrées ajoutées quotidiennement au thé ou au café, par exemple.

Résultat: les individus buvant souvent des sodas semblaient bien plus à risque de souffrir de maladies cardiovasculaires que les personnes friandes de gâteaux. Or, ainsi que le souligne Suzanne Janzi, responsable de la recherche, auprès de CNN, les individus consommant le moins de sucre ne présentaient pas forcément des risques beaucoup plus faibles que les autres.

Le goûter n'est pas si mauvais pour la santé

Étonnant, n'est-ce pas? «L'une des raisons possibles à ce constat est que les personnes consommant très peu de produits sucrés peuvent avoir tendance à remplacer le sucre par d'autres aliments mauvais pour la santé», précise la chercheuse.

En ce qui concerne les pâtisseries, manifestement moins néfastes qu'on le croit, Suzanne Janz formule une autre hypothèse: en effet, la cohorte observée réside en Suède, pays où les pauses gourmandes (nommées fika) sont extrêmement communes: «Cette pratique est tellement enracinée dans la culture suédoise que de nombreux lieux d'emploi ont carrément programmé des pauses fika quotidiennes, pointe la scientifique, toujours auprès du média américain. Il est donc possible que la consommation de pâtisseries durant ces moments est fortement lié à des interactions sociales positives, lesquelles sont associées à une meilleure santé cardiovasculaire.»

La présence de personnes qu'on apprécie autour d'une tranche de crumble pourrait donc compenser en partie les méfaits du sucre! Or, comme pour toutes les études observationnelles, ces résultats doivent évidemment être pris avec un grain de sel: de très nombreux facteurs sont en jeu et il n'est pas toujours possible de les prendre en compte dans leur globalité, au moment d'analyser les données. (Mais gardez quand même cette barre chocolatée pour le goûter avec vos collègues: on ne sait jamais!)