Le Royaume-Uni interdit la pub pour la malbouffe

Le Royaume-Uni interdit la publicité pour les aliments malsains avant 21h à la télévision et en ligne. Cette mesure, visant à lutter contre l'obésité infantile, entrera en vigueur le 1er octobre 2025 et concernera les muffins, croissants, et céréales sucrées.

AFP Agence France-Presse

Muffins, croissants, yaourts sucrés etc: ces aliments vont se voir interdire de publicité en journée à la télévision au Royaume-Uni, dans le cadre d'une politique de lutte contre l'obésité infantile, a indiqué le gouvernement britannique. Selon le NHS, le service public de santé, l'obésité infantile augmente dans le pays. Près d'un enfant sur 10 âgé de quatre ans est considéré comme obèse. A cinq ans, près d'un enfant sur 5 souffre de caries dentaires en raison d'une consommation excessive de sucre.

Cette mesure anti-malbouffe, annoncée en septembre, doit entrer en vigueur le 1er octobre 2025. Le gouvernement a donné mardi soir la liste des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés pour lesquels il ne sera plus possible de faire de publicité avant 21H00 à la télévision et totalement en ligne. Cela concerne les scones, les croissants, les pains au chocolat, les pancakes, les gaufres et encore les muffins.

Aliments les moins sains

Les restrictions s'appliquent aux céréales sucrées pour le petit-déjeuner, y compris certains granola, muesli et porridge avec des ajouts de sucre et de sel. Biscuits et barres de céréales sont également concernés. Tous ces aliments sont considérés comme les «moins sains» dans un système de notation du gouvernement basé sur la teneur en sel, en graisses, en sucres et en protéines. La publicité pourra continuer pour les versions plus saines de ces aliments.

Les yaourts natures par exemple ne sont pas concernés par la mesure, contrairement à ceux qui sont sucrés ou fruités. L'interdiction vise également des boissons gazeuses ou énergisantes, mais aussi certains jus de fruits et smoothies avec sucres ajoutés. Aussi sur la liste: les hamburgers, les nuggets de poulet surgelés etc.

Freiner l'obésité infantile

Le gouvernement estime que la mesure permettra d'éviter 20.000 cas d'obésité infantile par an. «Les études établissent un lien clair entre la publicité alimentaire et la consommation de calories», a noté une analyse mise en avant par le gouvernement.

«L'obésité prive nos enfants du meilleur départ possible dans la vie, les expose à des problèmes de santé tout au long de leur vie et coûte des milliards au NHS», a déclaré le ministre de la Santé Wes Streeting. Le gouvernement travailliste prévoit d'autres mesures visant à renforcer la prévention en matière de santé, comme l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans.