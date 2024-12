Le casse-tête alimentaire des enfants intolérants au gluten

C'est bien connu, pendant la période de Noël, les enfants ont le droit de manger plus sucré que d'habitude. Ariella, petite fille de 10 ans vivant à Hägglingen, dans le canton d'Argovie, doit pourtant faire très attention.

«Certains ne nous invitent plus à dîner»

1/2 Même si Ariella est la seule de sa fratrie à souffrir de la maladie cœliaque, sa mère, Pia Bosshard, confirme qu'elle s'est bien habituée à cette situation. Photo: Thomas Meier

Jana Giger

Ariella souffre de la maladie cœliaque. La maladie a été diagnostiquée chez elle à l'âge de trois ans. «J'ai remarqué qu'elle n'avait pratiquement pas grandi entre sa deuxième et sa troisième année», explique Pia Bosshard, sa mère.

Cela l'a fortement inquiétée, raison pour laquelle elle a demandé un examen médical pour en déterminer la cause. Les troubles de la croissance sont en effet un symptôme fréquent de la maladie cœliaque chez les petits enfants. D'autres signes d'alerte sont la diarrhée, les douleurs abdominales, la perte de poids, la pâleur et les nausées.

La prudence est de mise

Après le diagnostic en 2017, les Bosshard ont commencé à changer d'alimentation et de mode de vie. Ariella est la seule des quatre enfants de la famille à souffrir de la maladie. «Pour moi, ce n'est pas grave de ne pas pouvoir manger beaucoup d'aliments, confie la petite fille. Je n'ai jamais connu autre chose.»

Sa mère confirme qu'Ariella s'est très bien habituée à ce changement mais «quand ses frères et sœurs achètent des cornflakes raffinés qu'elle ne peut pas manger, elle est bien sûr frustrée.»

Jusqu'à présent, le seul traitement possible de la maladie cœliaque est le renoncement complet aux aliments contenant du gluten: le pain et les pâtes sont supprimés du menu, mais aussi le bouillon ou certains produits carnés transformés. Même les lentilles, qui sont naturellement sans gluten, peuvent contenir d'infimes morceaux de blé en raison du processus de fabrication.

L'offre injuste des supermarchés

Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, il existe des produits alternatifs à base de farine de riz ou de maïs. Ils sont marqués du symbole «sans gluten» reconnaissable à un épis de blé barré. Mais comme la maladie ne touche qu'une petite partie de la population, le choix de produits dans les supermarchés reste limité, explique Pia Bosshard.

Hormis la période de Noël, les anniversaires, les sorties au restaurant ou les invitations à dîner sont également synonymes d'obstacles. «La plupart des gens font des efforts incroyables, mais nous ne recevons plus d'invitations de certains d'entre eux parce qu'ils trouvent trop difficile de cuisiner sans gluten», confie la maman.

Dangers en cuisine

Dans le garde-manger et le réfrigérateur des Bosshard, chaque chose a sa place, car les aliments sans gluten d'Ariella ne doivent pas être contaminés. «En cuisine, des erreurs se produisent si on ne fait pas attention», explique sa mère. Par exemple, lorsque l'on coupe accidentellement la pomme avec un couteau qui a été utilisé auparavant pour couper la brioche, ou si l'on balance un morceau de pain dans la fondue au lieu d'un morceau de pomme de terre.

« Même si cela demande beaucoup d'organisation, je fais attention de ne jamais donner à ma fille le sentiment que c'est trop compliqué Pia Bosshard, mère d'Ariella »

De même, il peut arriver que l'eau des pâtes de blé gicle dans la poêle contenant les pâtes sans gluten. Ou que l'on passe la louche à sauce sur les aliments contenant du gluten et qu'on la replonge ensuite dans la sauce censée être sans gluten. «Même si cela demande beaucoup d'organisation, je fais attention de ne jamais donner à ma fille le sentiment que c'est trop compliqué», confie Pia Bosshard.

Cuisiner tous les jours pour toute la famille sans gluten n'est pas possible en raison des coûts des produits. Un exemple: A la Migros, on trouve 500 grammes de spätzli «normaux» pour 2,95 francs. Un paquet de 300 grammes de spätzli sans gluten en coûte 3,95. Un prix qui serait dû à la production plus coûteuse des aliments sans gluten.