Pékin fustige la guerre commerciale lancée par Donald Trump dans une vidéo virulente publiée sur les réseaux sociaux. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

La Chine ne mâche plus ses mots face aux Etats-Unis. Après une première vidéo satirique se moquant des Américains, Pékin frappe fort avec une nouvelle séquence bien plus virulente, publiée le 29 avril par le ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux. La Chine fustige la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Et le ton est martial: «S'incliner devant un tyran, c'est comme boire du poison pour étancher sa soif», clame la voix off. Et d'ajouter: «La Chine ne s'agenouillera jamais.»

D’une durée de deux minutes, la vidéo aux allures de propagande dépeint les Etats-Unis comme une puissance agressive, prêts à écraser sans scrupules les autres pays. Elle cite notamment Toshiba, Alstom et l’économie japonaise, présentés comme des victimes des pressions américaines ayant conduit à des faillites, à des crises financières ou encore à des décennies de stagnation.

A l'inverse, la Chine se présente comme un partenaire fiable, résilient face aux tempêtes mondiales, où les investisseurs étrangers trouveraient stabilité et opportunités: «La Chine tiendra bon, quelle que soit la force du vent. Quelqu’un doit brandir la torche pour dissiper le brouillard», déclare encore la vidéo, appelant la communauté internationale à «briser les murs de l’hégémonie» américaine.

Un avertissement sans détour

Le pays de Xi Jinping persiste et signe: «La Chine ne reculera pas pour que la voix des faibles soit entendue, que l’intimidation cesse et que la justice ne disparaisse pas du monde.» Un message fort, qui tranche avec les critiques régulièrement adressées à Pékin sur ses restrictions aux droits humains.

Qu’importe: la Chine mise sur l’émotion pour rallier l’opinion mondiale contre Washington. «Quand le reste du monde est solidaire, les Etats-Unis ne sont qu’un petit bateau échoué», assène encore la vidéo.

Une vidéo, un message

Curieusement, la séquence ne mentionne pas les droits de douane de 145% imposés par Trump sur les importations chinoises, ni les surtaxes de 125% décidées en riposte par Pékin. La séquence intervient pourtant alors que le président américain affirme vouloir réduire «de manière significative» ces droits de douane. Mais en contrepartie, la Chine devra présenter une «offre solide».

Or, Pékin dément toute négociation commerciale active avec Washington, contredisant ainsi les déclarations de Donald Trump. La main tendue ne trouve pas preneur: la Chine reste méfiante. «Ne vous y trompez pas, les Etats-Unis continueront de faire volte-face et de durcir le ton», avertit la vidéo. Le message est limpide: le pays de l’Oncle Sam n’est pas digne de confiance. De quoi raviver les tensions.