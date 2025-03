Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis ne cessent de croître, mais lequel des deux pays possède la force militaire la plus redoutable? Budget, effectifs, armement… Derrière les chiffres, la montée en puissance de Pékin menace-t-elle la suprématie américaine?

Qui domine vraiment militairement entre la Chine et les Etats-Unis?

Depuis l'imposition de 20% de droits de douanes pour les produits chinois par Trump, la tension est à son pic (Photo d'illustration). Photo: Kyodo News Stills via Getty Imag

Solène Monney Journaliste Blick

«Si les Etats-Unis veulent la guerre, qu’elle soit tarifaire, commerciale ou de tout autre type, nous sommes prêts à nous battre jusqu’au bout.» L’ambassade de Chine aux Etats-Unis n'a pas mâché ses mots jeudi 6 mars. De l’autre côté, la riposte américaine est tout aussi tranchante. «Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la guerre. C’est pourquoi nous reconstruisons notre armée», a déclaré Pete Hegseth, ministre de la Défense, sur Fox News.

Les tensions entre les deux superpuissances sont à leur paroxysme. Depuis que Donald Trump a imposé une taxe douanière de 20% sur les importations chinoises, Pékin renforce son arsenal. Le budget militaire du pays va grimper de 7,2 %. Mais face à la machine de guerre américaine, Xi Jinping peut-il réellement rivaliser?

Le «Daily Mail» a comparé les forces militaires. Blick fait le point:

1 Budget militaire

Les Etats-Unis disposent de l’armée la mieux financée au monde, avec 841 milliards de dollars investis dans la défense en un an (740 milliards de francs suisses). La Chine, loin derrière, n'a dépensé «que» 246 milliards (217 milliards de francs suisses).

En proportion du PIB, l’écart est tout aussi frappant: 3,6% pour Washington, contre seulement 1,7% pour Pékin. Un déséquilibre qui pourrait toutefois se réduire, alors que Xi Jinping mise sur une forte augmentation de son budget militaire. Pendant ce temps, Pete Hegseth cherche lui aussi à gonfler les dépenses du Pentagone, malgré les restrictions budgétaires.

2 Ogives nucléaires

Dans l’arsenal nucléaire, les Etats-Unis dominent largement avec 5177 ogives capables de raser des villes entières. Le chiffre exact du côté chinois est incertain – Pékin en fait un secret d’Etat – mais selon le «Daily Mail», le pays en posséderait environ 500.

Un chiffre qui pourrait bientôt exploser: le Pentagone prévient que la Chine pourrait atteindre 1000 ogives d’ici 2030, avec une préparation plus concentrée. En parallèle, Washington doit retirer 1477 de ses têtes nucléaires vieillissantes, un élément qui pourrait rebattre les cartes.

3 Flotte de guerre

Sur l’eau, l’écart se resserre. Les Etats-Unis comptent 297 navires de guerre contre 234 pour la Chine. Mais Pékin multiplie les démonstrations de force: depuis trois semaines, ses cuirassés patrouillent au large de l’Australie et simulent des catastrophes maritimes près de la Nouvelle-Zélande.

4 Militaires

Avec plus de deux millions de soldats actifs, l’Empire du Milieu surclasse largement les 450'000 militaires américains. Et ce n’est pas tout. Selon le «Financial Times», Pékin construit actuellement un centre de commandement dix fois plus grand que le Pentagone, signe de son ambition militaire grandissante.

5 Véhicules blindés

Là encore, Washington domine avec 392'000 véhicules blindés, contre 144'000 pour Pékin. Mais la Chine ne compte pas en rester là: des rapports indiquent qu’elle développe une flotte blindée équipée d’intelligence artificielle, une avancée qui pourrait renverser l’équilibre des forces.

6 Missiles balistiques intercontinentauxs

Ex aequo. Les deux puissances possèdent 400 missiles intercontinentaux. Mais là où Washington ne s’appuie que sur deux modèles, Pékin en dispose de six types différents, adaptés à divers scénarios de frappe. Une diversité stratégique qui pourrait jouer en sa faveur.

7 Force aérienne

Les Etats-Unis possèdent 5500 avions de combat, contre 4500 pour la Chine. Mais Pékin a réalisé des progrès spectaculaires. A tel point que plusieurs généraux américains admettent que rivaliser avec cette nouvelle génération d’avions chinois demandera de lourds sacrifices.

8 Bases militaires

Avec 800 bases à travers le monde, Washington domine largement la Chine, qui n’en possède officiellement que trois à l’étranger. Mais Pékin ne compte pas s’arrêter là. Selon les services de renseignement américains, l’armée chinoise prévoit de s’implanter dans des pays stratégiques comme la Birmanie, Cuba, le Pakistan ou encore les Emirats arabes unis. Un programme spécial d'un milliard pour étendre l'influence de Pékin à travers le monde et établir des avant-postes militaires a été lancé.

9 Chars

La Chine possède 6900 chars contre 5500 pour les Etats-Unis. Mais Washington compense en fournissant des blindés à ses alliés. Dernier exemple en date: Taïwan a reçu une centaine de chars américains en décembre, une première en 30 ans. D’ici 2026, 70 autres blindés devraient être livrés à l’île, au grand dam de Pékin.

Si les Etats-Unis conservent leur supériorité militaire, la Chine rattrape son retard à un rythme effréné. Entre expansions stratégiques, innovations technologiques et hausses de budget, Pékin semble plus déterminé que jamais à peser face à Washington.