En tout, le FBI a identifié trois soldats suspectés d'avoir transmis des informations confidentielles. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le FBI a arrêté jeudi un soldat américain soupçonné d'avoir vendu des informations secrètes à la Chine, a déclaré le ministère de la Justice, signe de «la menace persistante et croissante des services de renseignements étrangers», selon l'armée.

Jian Zhao, un sergent affecté à la 17e Brigade d'artillerie et chargé de l'approvisionnement et la logistique, a été accusé d'avoir «fourni, transmis, et essayé de transmettre» des informations secrètes, «y compris des disques durs et des informations sur le système Himars» à des acheteurs non identifiés en Chine, selon l'acte d'accusation. Le Himars est un système d'artillerie qui permet de frapper à longue distance.

15'000 dollars de gain

Les vols ont commencé en juillet 2024 et ont permis à Jian Zhao de recevoir au moins 15'000 dollars. Il a été inculpé par un grand jury pour suspicion de complot visant à obtenir et à transmettre des informations sur la défense nationale à des individus non autorisés, ainsi que de corruption et de vol de biens gouvernementaux.

Deux autres suspects, identifiés par le FBI comme étant le soldat américain en service actif Li Tian et l'ancien soldat Ryoyu Duan, ont également été arrêtés jeudi pour suspicion de vol de biens gouvernementaux et de corruption.

La justice annonce un traitement sévère

«Les accusés arrêtés aujourd'hui sont accusés d'avoir trahi notre pays, d'avoir activement travaillé à affaiblir les capacités de défense de l'Amérique et d'avoir renforcé nos adversaires en Chine», a déclaré la procureure générale américaine Pam Bondi dans un communiqué. «Ils feront face à une justice rapide, sévère et complète.»

«Ces arrestations soulignent la menace persistante et croissante des services de renseignement étrangers contre notre armée et notre nation», a déclaré le général Rhett R. Cox, patron du contre-espionnage militaire, cité dans le communiqué du ministère de la justice.