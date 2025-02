Donald Trump serre la main de Xi Jinping lors d'une rencontre en marge du sommet du G-20 à Osaka, le samedi 29 juin 2019. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

La Chine a promis vendredi de prendre «toutes les contre-mesures nécessaires» après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10% sur les importations chinoises.

Cette nouvelle mesure du locataire de la Maison-Blanche doit entrer en vigueur mardi. Elle alimente les craintes d'une nouvelle guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales. Ces droits de douane supplémentaires de 10% sur les importations chinoises viendront s'ajouter à des taxes du même taux, déjà imposées par Donald Trump au début du mois contre les produits venus de Chine. Le président américain accuse Pékin de laisser-faire en matière de trafic de fentanyl, un opioïde de synthèse qui fait des ravages sur le sol américain.

«Fuir ses responsabilités»

«C'est typiquement ce qu'on appelle vouloir rejeter la faute sur autrui et fuir ses responsabilités», a répliqué vendredi un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué. «La Chine est l'un des pays dont la politique de lutte contre les stupéfiants est la plus stricte et la plus complète au monde" et elle coopère activement «avec les États-Unis et d'autres pays du monde» à ce sujet, a-t-il souligné. «Mais les Etats-Unis ont depuis le départ choisi d'ignorer cette réalité», a déploré le porte-parole. «Si les Etats-Unis s'obstinent à aller dans cette voie, la Chine prendra toutes les contre-mesures nécessaires pour défendre ses droits et intérêts légitimes», a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

Le communiqué estime par ailleurs que les nouveaux droits de douane vont «alourdir la charge pesant sur les entreprises et les consommateurs américains et compromettra la stabilité de la chaîne industrielle mondiale».