Climat politique tendu et coûts exorbitants
Les étudiants américains prennent d'assaut les universités suisses

Les hautes écoles suisses connaissent un boom de candidats américains, dû au climat politique aux Etats-Unis. En 2025, les demandes d’admission à l’EPFZ et à l’EPFL ont explosé.
Les hautes écoles suisses de haut niveau attirent les étudiants américains. C'est le cas de l'EPFL...
Christian Kolbe

Les universités suisses séduisent de plus en plus d’étudiants américains, en particulier les établissements d’excellence comme l’EPFZ et l’EPFL. Selon une enquête de la «SonntagsZeitung», les deux institutions ont enregistré une forte hausse des candidatures en provenance des Etats-Unis.

A l’EPFZ, 680 ressortissants américains ont déposé un dossier pour un master l’an dernier, soit une progression de 46%. Parmi eux, 123 étudiants ayant auparavant étudié aux Etats-Unis ont effectivement entamé leur cursus. Du côté de l’EPFL, les candidatures américaines ont bondi de 60%. Les étudiants évoquent notamment la politique du président américain Donald Trump et le coût élevé des études outre-Atlantique. «La situation politique aux Etats-Unis pousse de nombreux étudiants à envisager un cursus à l’étranger», confie au journal un Américain désormais inscrit à Genève.

Des études moins chères en Suisse

Le facteur financier joue également un rôle, même si l’argument peut surprendre dans un pays réputé cher comme la Suisse. «Cela peut sembler paradoxal, mais étudier à Genève me revient moins cher, tout en m’offrant une formation de meilleure qualité», explique l’étudiant. Il souligne que les transports publics sont gratuits pour les moins de 25 ans à Genève et qu’il est possible de se passer de voiture. Il bénéficie en outre d’un logement étudiant subventionné. A titre de comparaison, une année d’études dans une université américaine peut rapidement atteindre 90'000 dollars.

Mais les étudiants ne sont pas les seuls à être attirés par la Suisse. De plus en plus d'académiciens et de professeurs de renom choisissent eux aussi les hautes écoles suisses. L’historienne de l’architecture Cammy Brothers rejoindra ainsi l’EPFL au printemps.

Elle estime que nombre d’enseignants européens envisagent de quitter les Etats-Unis. «L'ambiance dans les universités américaines est décourageante. La pression vient de tous les côtés. J'ai de nombreux collègues dans des universités de pointe qui doivent faire des économies massives et réduire le nombre de postes de doctorants». L’arrivée de ces chercheurs de haut niveau pourrait encore renforcer l’attractivité des universités suisses auprès des étudiants américains.

