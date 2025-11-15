DE
Passants tués par un bus en Suède
La police privilégie la piste de l'accident dans l'incident à Stockholm

La police suédoise privilégie la thèse de l’accident après qu'un bus a fauché une file d’attente en plein centre de Stockholm, faisant trois morts et trois blessés vendredi.
Des passants fauchés par un bus.
Photo: IMAGO/TT
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police suédoise a dit samedi privilégier la piste de l'accident au lendemain de la mort de trois personnes percutées par un bus à Stockholm en pleine heure de pointe. «D'après les éléments que nous avons analysés pour le moment, des témoignages et des photos notamment, rien ne prouve que l'incident est intentionnel», a dit à l'AFP un porte-parole de la police Ola Österling.

Le chauffeur de bus a été placé en état d'arrestation, soupçonné d'homicide involontaire. Il est actuellement hospitalisé, a précisé M. Österling. D'après les médias suédois, l'homme, qui n'a pas été identifié, était sur le point de faire une pause dans sa journée de travail.

Perte de contrôle?

Vendredi après 15h00 (14h00 GMT), un bus à impériale a heurté une file d'attente à un arrêt de bus sur une artère fréquentée du centre de la capitale suédoise.

«Nous avons vu le bus rouler à une vitesse assez élevée. Il a défoncé l'abribus et on a entendu le verre se briser», a raconté au quotidien Expressen, Linda Contreraz-Elffors, témoin de l'incident. «Le bus n'a pas essayé de freiner, il a percuté un arbre ou un lampadaire et ce n'est qu'après cela qu'il s'est arrêté», a-t-elle ajouté.

Trois personnes sont mortes et trois ont été blessées, d'après le bilan de la police. Leur identité n'a pas été rendu publique et ne devrait pas l'être avant quelques jours, a ajouté M. Österling.

