Terrible accident en Suède
Un autocar percute un abribus: plusieurs morts

Tragédie dans la capitale suédoise. Un bus a fauché des piétons près d'un abribus à Stockholm, faisant plusieurs victimes. L'incident a déclenché une intervention massive des services d'urgence.
Publié: 16:52 heures
Dernière mise à jour: 17:03 heures
Un bus a percuté et tué plusieurs personnes vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm, faisant également plusieurs blessés, a annoncé la police suédoise. Le bus à double étage a percuté un abribus, selon les images des médias suédois, qui montrent un grand nombre d'ambulances et de véhicules d'urgence sur le lieu de l'accident. 

La cause de l'accident est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police, Nadya Norton, à l'AFP. «L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer», a-t-elle déclaré. Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle, a-t-elle souligné. «Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il sera libéré ou placé en état d'arrestation», a poursuivi Mme Norton.

