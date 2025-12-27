Deux personnes sont mortes samedi des suites de la tempête Johannes qui s'abat sur les pays nordiques. Des milliers de personnes sont privée d'électricité en raison des vents violents.

La tempête Johannes tue deux personnes dans les pays nordiques

La tempête Johannes tue deux personnes dans les pays nordiques

AFP Agence France-Presse

Deux personnes sont mortes samedi en Suède, ont déclaré les autorités, alors qu'une tempête s'abattait sur la Norvège, la Suède et la Finlande, privant d'électricité des milliers de personnes. L'Institut suédois de météorologie a émis des alertes pour vents violents pour une grande partie du nord du pays alors que la tempête Johannes frappait le pays.

Un homme d'une cinquantaine d'années a péri près de la station de ski de Kungsberget, dans le centre de la Suède. «A cause de la tempête, un arbre s'est abattu sur un homme», a déclaré Mats Lann, de la police de Gavleborg, à l'AFP, ajoutant que la victime avait été transportée à l'hôpital mais n'avait pas survécu.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Foyers privés d'électricité

Plus au nord, le fournisseur d'électricité régional Hemab a déclaré qu'un de ses employés était également décédé dans un accident «sur le terrain». Selon la chaîne de télévision SVT, il a également été écrasé par un arbre déraciné par la tempête.

Selon la chaîne publique finlandaise Yle, plus de 120'000 foyers en Finlande étaient privés d'électricité, la partie occidentale du pays étant la plus touchée. L'agence de presse suédoise TT a rapporté que plus de 40'000 foyers suédois étaient également privés d'électricité.



