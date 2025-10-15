Une fusillade s'est produite ce mercredi en Israël. Cinq personnes auraient été blessées.

Photo: Keystone/dpa

Angela Rosser

Au moins cinq personnes ont été grièvement blessées par balles lors d'une fusillade en Israël. Un porte-parole du service de secours, Magen David Adom, a déclaré au site d'information «ynet» que deux d'entre elles étaient en danger de mort. Dans les médias locaux, on soupçonne qu'il puisse s'agir d'un attentat.



La police a fait savoir que le contexte exact était encore en cours d'examen. Un motard aurait vraisemblablement tiré sur un véhicule. Selon les informations, l'incident s'est produit près de la ville de Modiin, située entre Tel Aviv et Jérusalem.

Développement suit