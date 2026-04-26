Un camion d'aide humanitaire de l'ONU a été frappé par un drone au Darfour du Nord vendredi, détruisant des équipements vitaux pour 1314 familles déplacées. Le conducteur est indemne, mais les besoins restent immenses.

Un camion d'aide humanitaire frappé par un drone au Soudan

Un camion d'aide humanitaire frappé par un drone au Soudan

ATS Agence télégraphique suisse

Un camion d'aide humanitaire a été frappé par un drone au Soudan et tout son chargement détruit, a annoncé dimanche le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR). Il n'a pas désigné de responsable.

Des frappes de drones, venant aussi bien de l'armée régulière que des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis avril 2023, se sont multipliées ces derniers mois au Soudan, faisant souvent plusieurs dizaines de morts à chaque fois.

Conducteur indemne

Le véhicule affrété par le HCR «a été attaqué par un drone» vendredi alors qu'il transportait des équipements d'abris d'urgence vers la ville de Tawila au Darfour du Nord (ouest) où plus de 700'000 déplacés ont fui des combats faisant rage dans la région, a précisé l'agence onusienne.

Le conducteur est indemne, mais le chargement a été détruit dans l'incendie du véhicule. Selon le HCR, qui a condamné l'attaque, la perte de ces équipements «laisse sans abri 1314 familles vivant dans des conditions désespérées» à Tawila, à un moment où les besoins d'aide sont énormes.

Plus de 127'000 personnes ont fui El-Facher, la capitale du Darfour du Nord, après sa chute aux mains des FSR en octobre, qui a donné lieu à de nombreux témoignages de massacres, viols et pillages. Selon l'ONU, près de 700 civils ont été tués depuis janvier dans des frappes de drones des deux camps.