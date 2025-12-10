DE
Aucun survivant
Un avion militaire s'écrase à l'atterrissage au Soudan

Un avion de transport militaire soudanais s'est écrasé mardi à Port-Soudan, tuant tout l'équipage. L'Iliouchine Il-76 a subi une défaillance technique lors de l'atterrissage sur la base aérienne d'Osman Digna. L'armée n'a pas communiqué le nombre exact de victimes.
Publié: 01:39 heures
Un avion de transport militaire soudanais s'est écrasé à l'atterrissage mardi sur une base aérienne de l'est du Soudan.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un avion de transport militaire soudanais s'est écrasé à l'atterrissage mardi sur une base aérienne de l'est du Soudan, provoquant la mort de tous les membres de son équipage, ont déclaré deux sources militaires à l'AFP.

Au moment où il tentait de se poser sur la base aérienne d'Osman Digna, dans la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, l'avion-cargo, un Iliouchine Il-76, a subi une «défaillance technique» qui a causé le drame, selon une source militaire s'exprimant sous couvert d'anonymat. «Tous les membres de l'équipage ont été tués dans l'accident», a dit une autre source militaire, également sous couvert d'anonymat.

Pas de bilan officiel

L'armée soudanaise n'a pas révélé combien de personnes se trouvaient à bord et aucun bilan officiel n'a été donné. L'Il-76, un avion de transport de conception soviétique, est depuis longtemps utilisé par l'armée au Soudan pour transporter du matériel et du personnel sur les lignes de front.

Depuis 2023, la guerre au Soudan entre l'armée et les Forces de soutien rapides (RSF), une milice paramilitaire, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de douze millions d'habitants mais aussi dévasté les infrastructures de ce pays d'Afrique de l'Est. Des millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire tandis que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts.

