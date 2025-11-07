Des explosions ont retenti vendredi matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
AFP Agence France-Presse
Des explosions ont retenti vendredi matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée, ont rapporté à l'AFP des témoins au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de leur accord pour une trêve humanitaire.
Des résidents de la ville voisine d'Omdurman ont affirmé que les explosions étaient intervenues à proximité d'une base militaire et d'une centrale électrique, causant des coupures de courant. D'autres témoins, dans la ville d'Atbara, 300 kilomètres plus au nord, ont indiqué avoir vu des drones, qui étaient visés par les systèmes de défense anti-aérienne.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas