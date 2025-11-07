DE
FR

Lendemain d'un accord de trêve
Des explosions entendues près de la capitale Khartoum au Soudan

Des explosions ont secoué vendredi matin la région de Khartoum, au Soudan, au lendemain de l’annonce d’une trêve humanitaire par les paramilitaires. Selon des témoins, des drones auraient été visés par la défense anti-aérienne, provoquant des coupures d’électricité.
Publié: 07:19 heures
Partager
Écouter
Des explosions ont retenti vendredi matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des explosions ont retenti vendredi matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée, ont rapporté à l'AFP des témoins au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de leur accord pour une trêve humanitaire.

Des résidents de la ville voisine d'Omdurman ont affirmé que les explosions étaient intervenues à proximité d'une base militaire et d'une centrale électrique, causant des coupures de courant. D'autres témoins, dans la ville d'Atbara, 300 kilomètres plus au nord, ont indiqué avoir vu des drones, qui étaient visés par les systèmes de défense anti-aérienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus