Des explosions ont secoué vendredi matin la région de Khartoum, au Soudan, au lendemain de l’annonce d’une trêve humanitaire par les paramilitaires. Selon des témoins, des drones auraient été visés par la défense anti-aérienne, provoquant des coupures d’électricité.

Des explosions entendues près de la capitale Khartoum au Soudan

Des explosions ont retenti vendredi matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Des explosions ont retenti vendredi matin près de la capitale soudanaise Khartoum, tenue par l'armée, ont rapporté à l'AFP des témoins au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de leur accord pour une trêve humanitaire.

Des résidents de la ville voisine d'Omdurman ont affirmé que les explosions étaient intervenues à proximité d'une base militaire et d'une centrale électrique, causant des coupures de courant. D'autres témoins, dans la ville d'Atbara, 300 kilomètres plus au nord, ont indiqué avoir vu des drones, qui étaient visés par les systèmes de défense anti-aérienne.