Le pape avait indiqué à son médecin ne pas vouloir d'assistance respiratoire. Photo: IMAGO/Avalon.red

Le pape François avait décidé, dans les semaines précédant sa mort, de renoncer à toute assistance respiratoire artificielle, selon son médecin personnel, le professeur et chirurgien italien Sergio Alfieri. Il a expliqué dans une interview au journal «La Repubblica» que l’état de santé du pontife s’était brusquement détérioré quelques heures avant sa mort.

«À 5 heures, le Saint-Père s’est réveillé pour boire un verre d’eau. Il s’est tourné sur le côté, et l’infirmière a remarqué que quelque chose n’allait pas, a raconté le médecin. Il avait du mal à réagir. Le médecin de garde du Vatican, chargé des réanimations, a été appelé. Ils m’ont contacté vers 5h30, et je suis arrivé sur place en un quart d’heure. Je l’ai trouvé sous oxygène, avec une perfusion.»

«Il ne réagissait plus»

Sergio Alfieri a ensuite ausculté ses poumons. «Ils étaient clairs, sans bruits anormaux. Ses yeux étaient ouverts. Mais il ne répondait ni aux questions, ni à la douleur causée par un pincement. Il était déjà dans le coma.» Celui-ci a été provoqué par un AVC, également cité comme cause officielle du décès. «Son pouls ralentissait et sa respiration devenait de plus en plus faible.» Un transfert à l’hôpital a été brièvement envisagé. «Mais il serait mort pendant le transport.»

Sergio Alfieri confie que le pape avait toujours refusé la respiration artificielle. «Lors de son dernier séjour à l’hôpital, il a expressément demandé qu’en aucun cas il ne soit intubé», a-t-il précisé. Le pape avait toujours refusé l’assistance respiratoire L’intubation consiste à insérer un tube dans la trachée pour permettre une respiration artificielle. Dans les semaines précédant son décès, le pape souffrait d’une grave pneumonie.

La vie du pontife s’est terminée «sans douleur et chez lui», comme il l’aurait sans doute souhaité, selon son médecin. «Lorsqu’il était au Gemelli, il n’a pas dit: je veux retourner à Santa Marta. Il a dit: je veux rentrer chez moi.»