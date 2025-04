Comment est composé le conclave qui va élire le nouveau pape?

Cette année, le conclave est composé de moins d'Européens qu'en 2013. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Cent trente-cinq cardinaux, âgés en moyenne de 70 ans et majoritairement nommés par le pape François, se réuniront en conclave pour élire son successeur, avec une représentation européenne, et particulièrement italienne, toujours forte mais en baisse. L'âge limite pour être convoqué au conclave étant de 80 ans, 117 cardinaux ne prendront pas part à l'élection du prochain souverain pontife, qui devrait se tenir début mai.

Moins d'Européens

Parmi les cardinaux-électeurs, ceux du Vieux Continent seront les plus nombreux dans la Chapelle Sixtine, avec 53 représentants, soit 39% des électeurs. En 2013, lors du conclave ayant abouti à l'élection du pape François, les cardinaux européens étaient 60 sur 115 (52%). Après les Européens, suivent les cardinaux asiatiques (23), sud et centraméricains (21), africains (18), nord-américains (16) et océaniens (4), selon les chiffres du Saint-Siège.

L'Italie sera à nouveau le pays le plus représenté dans la délibération, avec 17 participants, un nombre toutefois en baisse par rapport à celui de 28 en 2013. Les États-Unis (10) et le Brésil (7) complètent le podium des pays comptant le plus de cardinaux participant au conclave. La France et l'Espagne en comptent cinq chacun.

Pays natal du défunt pape François, l'Argentine aura quatre représentants, tout comme le Canada, l'Inde, la Pologne et le Portugal. La Côte d'Ivoire, avec deux cardinaux-électeurs, sera le seul pays africain à avoir plus d'un cardinal au conclave. À la liste des 70 pays représentés s'ajoute Jérusalem, d'où se déplacera le patriarche italien de la Ville sainte, Pierbattista Pizzaballa, qui a eu 60 ans lundi.

Le plus jeune à 45 ans

La moyenne d'âge exacte du conclave est de 70 ans et 4 mois. Son doyen est actuellement Carlos Osoro Sierra, nommé archevêque de Madrid (Espagne) en 2014 par le pape François. Il aura 80 ans le 16 mai.

Son benjamin est l'archevêque de Melbourne (Australie), Mykola Bychok, âgé de 45 ans, 2 mois et 69 jours, élevé à la pourpre cardinalice par le dernier pontife en décembre.

Au total, sur les 135 cardinaux convoqués au conclave, 108 ont été élevés à ce rang par le pape François: 40 en Europe, 20 en Asie, 19 en Amérique centrale et du sud, 15 en Afrique, 10 en Amérique du Nord et 4 en Océanie. Benoît XVI en avait désigné 22, et Jean-Paul II, cinq.