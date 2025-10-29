Une étude révèle que dormir dans l'obscurité totale améliorerait la santé cardiovasculaire. Les personnes exposées à une lumière intense la nuit ont un risque accru de maladies cardiaques, selon une récente étude. On vous explique.

Dormir sous une forte exposition lumineuse favorisera la formation de maladie cardiovasculaire. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Vous fermez totalement vos rideaux vous? Si ce dilemme anime certainement des couples au moment de se mettre au lit, la science a une réponse à vous donner: dormir dans le noir total aurait des effets positifs sur votre santé.

Une récente étude, publiée dans la revue JAMA Network Open le 23 octobre dernier et relayée par CNN, suggère que les personnes dormant sous une lumière intense la nuit présentent un risque élevé de développer des maladies cardiovasculaires – la première cause de mortalité dans le monde. Les résultats montrent que ces individus présentent 56% de chances en plus de développer une insuffisance cardiaque, 32% de risques supplémentaires de maladie coronarienne et 28% de risques accrus d'accident vasculaire cérébral (AVC).

Les femmes davantage concernées

Les résultats révèlent que les femmes sont particulièrement exposées à l'insuffisance cardiaque et aux maladies coronariennes, tandis que les jeunes sont davantage affectés par la fibrillation auriculaire. Ces pathologies au nom barbare, caractérisées par un rythme cardiaque irrégulier, peuvent être causées par une perturbation des rythmes circadiens – ces cycles biologiques de 24 heures qui régulent le sommeil et l'éveil.

L'exposition à la lumière peut également bloquer la production de mélatonine – l'hormone du sommeil – par le cerveau. Réduire son exposition le soir a un effet direct sur le cycle du sommeil.

Si un lien de causalité ne peut être prouvé, ces résultats restent significatifs même après des rectifications pour des facteurs tels que l'activité physique, la consommation d'alcool ou le tabagisme. Des études supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour mieux comprendre l'impact des changements d'éclairage sur notre santé. Pensez donc à fermer vos rideaux en vous couchant ce soir.