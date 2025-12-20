Quand l'hiver s’installe dans les Alpes, les ultra-riches aiment se mettre à l’abri dans des chalets hors normes, au cœur des stations les plus huppées. Piscines privées, spas, personnel dédié et mètres carrés à foison: Blick a passé en revue dix chalets d’exception.

Nathalie Benn

Alors que le coup d'envoi de la saison d’hiver retentit dans les Alpes, un autre «sport» démarre: la chasse au chalet de luxe. Aussi grands que des immeubles et équipés de piscines, de saunas, de salles de fitness et de personnel: on ne parle pas d’un simple logement au pied des pistes, mais de véritables demeures XXL. Blick a répertorié les dix chalets les plus chers des Alpes.

Ce qui frappe d’emblée: la Suisse n’en compte que trois dans le top 10. La majorité se trouve en France, dans des stations ultra-chics où les millionnaires alternent entre boutiques de luxe et tables gastronomiques.

10 White Pearl, Zermatt (VS)

A Winkelmatten, le quartier le plus exclusif de Zermatt, le White Pearl déroule 550 m² sur cinq chambres, dont deux suites, pouvant accueillir dix à douze hôtes. Chaque chambre a son balcon face au Cervin. Le prix inclut le personnel, dont un manager de chalet et un cuisinier privé. Et surtout, le spa occupe carrément un étage entier, avec piscine, sauna, hammam et une salle de soins. Il est possible de se faire plaisir même en cas de mauvais temps. Prix: de 35'400 à 89'400 francs par semaine.

9 Méribel Brames, Les Brames (France)

Le Méribel Brames dispose de huit chambres à coucher dans lesquelles 15 personnes peuvent passer la nuit. Un jacuzzi extérieur, un sauna et un hammam font aussi partie des équipements. Si tout cela ne suffisait pas, du personnel est à votre service durant votre séjour: «Le personnel sur place s'occupe de tous vos besoins et veille à ce que vous passiez un séjour sur mesure et inoubliable», peut-on lire sur une plateforme. Pour une semaine minimum, vous paierez ici pas moins de 37'500 francs.

8 Chalet Chesa Falcun, Klosters (GR)

Ce chalet de luxe à Klosters, dans les Grisons, est haut de quatre étages. Son point fort: une vaste terrasse avec vue sur la vallée. Le Chesa Falcun peut accueillir douze personnes. Coût: au moins 50'000 francs par semaine.

7 Chalet Marco Polo, Val d'Isère (France)

A partir de 56'980 francs par semaine au chalet Marco Polo, vous pourrez disposer de six chambres à coucher, d'un jacuzzi, d'un bar avec machine à fumée et lumières de discothèque, d'une salle de jeux, de sept employés à votre service ainsi que d'une cave à vin et d'une fromagerie. Selon le magazine «Explore», la piscine du Marco Polo est décorée de feuilles d'or. Dur de faire plus luxueux.

6 Shemshak Lodge, Courchevel (France)

Le Shemshak Lodge, situé dans la station de ski française de Courchevel, coûte entre 57'000 et 204'600 francs la semaine. Pour ce prix, vous disposez de cinq chambres, de fenêtres panoramiques, un jacuzzi, un hammam, une salle de fitness et une piscine avec vue sur tout le village. Le chalet a été aménagé par un «architecte d'intérieur londonien renommé», selon la plateforme «Firefly Collection». Cet architecte a «conféré au chalet une touche d'élégance alpine».

5 The Lodge, Verbier (VS)

A Verbier (VS), The Lodge est une star locale. Ce chalet ultra-exclusif appartient à Sir Richard Branson, entrepreneur britannique et multimilliardaire de 75 ans. Ici, tout est pensé pour une clientèle très fortunée. Entre ses neuf chambres luxueuses, sa piscine intérieure chauffée et son équipe de service, c'est un véritable repaire d'ultra-riches. Et comme si cela ne suffisait pas, les hôtes disposent même d’une mini-patinoire privée.

Il est possible de réserver le chalet entier ou une chambre à la fois. Pour un séjour d'une semaine dans l'ensemble du complexe, le prix varie entre 200'000 et 290'500 francs la semaine.

4 Chalet Titania, Megève (France)

Le chalet Titania, à Megève, en France, est encore plus impressionnant: la propriété de luxe s'étend sur sept étages. En plus de son équipement «basique» – spa, piscines, cinéma, fitness – un mur d'escalade intérieur a même été installé, le tout pour la modique somme de 225'000 francs par semaine. Le chalet Titania est tellement privé qu'il n'y a aucune photo sur Internet.

3 Aurelio Clubhouse, Lech (Autriche)

Une construction de luxe autrichienne s'est hissée sur le podium: l'Aurelio Clubhouse, dans le domaine skiable de Lech am Arlberg. Il fait partie du noble complexe hôtelier Aurelio. Cet immense chalet a une superficie de 900 mètres carrés, dispose de huit chambres à coucher et peut accueillir jusqu'à 16 hôtes. Les huit chambres sont «en suite» et disposent donc d'une salle de bain attenante. S'y ajoutent un spa, un cinéma, une bibliothèque, des terrasses et un service de majordome privé. Coût: environ 290'000 francs par semaine.

2 Le Petit Palais, Courchevel (France)

Les deux établissements en tête de liste se trouvent chez nos voisins français. Les ultra-riches raffolent de la station de ski de Courchevel, qui forme avec Méribel, Les Menuires et Val Thorens le domaine des Trois Vallées: la première et la deuxième place s'y trouvent toutes deux. Et le «petit palais» peut presque rivaliser avec l'original de la capitale parisienne. Sur six étages et 1500 mètres carrés, le chalet offre tout le luxe imaginable.

1 L'Edelweiss à Courchevel (France)

Ce chalet de luxe peut coûter jusqu'à 422'000 francs par semaine, l'Edelweiss à Courchevel. Avec 100 mètres carrés chacune, les deux suites principales sont à elles seules plus grandes que bien des appartements de quatre pièces. La maison offre entre autres une piscine, un sauna, un bain de vapeur, un cinéma, une salle de fitness, un bar, une cave à vin, une boîte de nuit et une salle de massage – le tout réparti sur plusieurs étages. Jusqu'à 16 hôtes peuvent y séjourner. Le prix comprend dix employés qui exaucent (presque) tous vos souhaits.

Les dix chalets alpins les plus chers en un coup d'œil