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Sanction immédiate
Massive Attack banni de Singapour à cause d'un drapeau palestinien

Le groupe britannique Massive Attack ne pourra plus jouer à Singapour. Deux membres ont déployé un drapeau palestinien sur scène, enfreignant les lois locales sur les symboles étrangers.
Publié: 08:53 heures
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Dernière mise à jour: 08:56 heures
Le groupe Massive Attack est connu pour ses critiques à l'égard des actions militaires d'Israël à Gaza.
Photo: Redferns via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités de Singapour ont interdit le groupe britannique Massive Attack de se produire dans la cité-Etat à l'avenir après que deux membres ont déployé un drapeau palestinien lors d'un concert sur place, a indiqué la police vendredi soir. Singapour, connu pour ses lois strictes en matière de liberté d'expression et de réunion, interdit l'affichage public de tout drapeau étranger sans autorisation.

«Bien que l'organisateur de l'événement ait préalablement pris connaissance des conditions d'octroi de la licence, au cours du concert, deux membres du groupe ont brandi un drapeau étranger sur scène, et l'un d'entre eux a également crié 'Free Palestine'», a déclaré la police.

A l'issue de son enquête et après consultation du parquet, elle a ajouté avoir «adressé des avertissements sévères aux deux hommes» et leur avoir interdit de revenir dans la cité-Etat et par conséquent d'y tenir des concerts. Le groupe est connu pour ses critiques à l'égard des actions militaires d'Israël à Gaza et a mis à profit sa popularité pour soutenir la cause palestinienne.

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