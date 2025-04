Pékin intensifie sa présence militaire autour de Taïwan avec le déploiement du porte–avions Shandong. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Pékin a déployé mercredi son porte-avions Shandong lors d'exercices autour de Taïwan destinés à tester sa capacité à ériger un «blocus» de l'île, a déclaré l'armée chinoise.

Le Shandong a mené des exercices qui impliquaient «la coordination navire–avion, la prise de contrôle de la supériorité aérienne de la zone et des frappes sur des cibles terrestres et maritimes», a déclaré le commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise, ajoutant qu'ils testaient les compétences des troupes en matière de «blocus et de contrôle multidimensionnels» de l'île.